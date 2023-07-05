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ЗСУ зможуть звільнити Бахмут - Сирський

Анна Ярославська
5 липня 2023, 06:45 оновлено 5 липня, 06:57
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Події на фронті розвиваються згидно з планами, які були розроблені та затверджені, заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ.
Олександр Сирський, ВСУ
Олександр Сирський впевнений, що ЗСУ зможуть звільнити Бахмут / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу , t.me/osirskiy

Сили оборони України зможуть звільнити тимчасово окупований Бахмут Донецької області в ході контрнаступу. Про це заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю ABC News.

На питання журналіста ABC News про те, чи впевнений він, що йому і ввіреним йому військам вдасться звільнити місто Бахмут, Сирський відповів: "Так, звичайно. Певен".

Відносно повільне просування українських військ призвело до певних песимістичних оцінок перспектив контрнаступу.

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Зараз Сирський контролює українські сили навколо Бахмута та на Сході, де на цьому тижні українські війська просунулися на його південному фланзі.

"Ми всі хочемо досягти цього результату, але поки все розвивається згідно з планами, які були розроблені та затверджені", - сказав Сирський.

"Я б назвав це природним процесом досягнення нашої перемоги без будь-якого тиску або поштовху з боку", - додав він.

Що відбувається в Бахмуті

Українські військові вже більше місяця продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку.

30 червня речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що на Бахмутському напрямку ворог намагається зупинити наступ ЗСУ і зібрав "потужне угруповання".

3 липня заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на Бахмутському напрямку обстановка знову загострилася. На південному фланзі в районі Кліщіївки українські війська з боями, але просуваються. На північному фланзі тривають бої. У самому Бахмуті теж неспокійно.

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