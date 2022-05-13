Ексгенпрокурор України Юрій Луценко у військовій амуніції показав фото з окопу

Колишній політик служить в ТРО.
Український політик і державний діяч, колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко навесні приєднався до лав територіальної оборони Миколаївської області.
На своїй сторінці в Facebook колишній політик, а нині - військовослужбовець, часом публікує роздуми про війну, польові замітки, спостереження, ділиться великими і маленькими успіхами.
Так Луценко виклав серію фотографій - разом з товаришами по службі він рив окопи, і навіть знайшов час захопитися красою південних степів.
На одному зі знімків політичний діяч позує в касці і в окулярах, сидячи в окопі.
"Без лопати - нема солдата. Без дшк - птн не пнх. Я закопався і в шапці:)", - пише Луценко.
У коментарях його підтримують, дякують за службу і просять берегти себе:
"Низький уклін мій та щира дяка Вам і кожному Захиснику України! Нехай небо вас береже!"
"Бережіть себе!!! І велика подяка Вам і всім нашім захисникам!!!"
"Бережи вас Боже, як і кожного нашого захисника!"
"Дякую вам, Юрію Віталійовичу. Кожна дія, кожен крок - все для ПЕРЕМОГИ".
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