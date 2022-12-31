Як каже Керівник ГУР Кирило Буданов Україна і далі буде отримувати боєприпаси від західних союзників, а вороги зіткнуться з їх дефіцитом.

Буданов розповів, коли Росія зіткнеться з дефіцитом боєприпасів / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

З початку війни країна-агресор, Росія, обмежила кількість використовуваних в боях з ЗСУ боєприпасів втричі. І потім вже до березня 2023 року вороги зіткнеться з дефіцитом. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

За словами офіцера, в Кремлі нітрохи не розраховували на тривалу війну і з початку повномасштабного вторгнення використовувала дуже великі обсяги боєприпасів щодня. У той же самий час, ця цифра вже впала до 19-20 тисяч одиниць на добу, хоча росіяни починали з 60 тисяч.

Плюс, каже Буданов, ситуація зараз склалася так, що Україна і далі буде отримувати боєприпаси від західних союзників (а також виробляти свої), а російські вороги вже найближчим часом зіткнеться з дефіцитом.

"Росія дуже скоро зіткнеться з тим, що вони можуть розраховувати тільки на свій залишок, власні виробничі потужності і те, що вони зможуть отримати за кордоном, проте це ні на що не вплине. До березня вони прийдуть в критичний стан", - сказав офіцер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що раніше повідомлялося, що у ГУР вирахували інтервали масованих ударів РФ по Україні. Буданов розповів, що окупанти десь з жовтня дотримуються інтервалу між масованими обстрілами України приблизно в 7-10 днів.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що українські захисники до лютого будуть завдавати ударів по російських штабах на окупованих територіях України. Це створить умови для операції з деокупації Кримського півострова.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські загарбники вже розуміють, що вхід українських військ в окупований Росією Крим – це лише питання часу. Окупанти вже неабияк злякалися після успіхів української армії на фронті і тепер "готуються" до зустрічі з бійцями ЗСУ в Криму.

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