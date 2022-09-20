Окупанти вже "готуються" до входу ЗСУ в Крим – Жданов/ скрін

Російські загарбники уже розуміють, що вхід українських військ в окупований Росією Крим – це лише питання часу.

Окупанти уже добряче злякалися після успіхів української армії на фронті і тепер "готуються" до зустрічі з бійцями ЗСУ у Криму. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Він зазначив, що поблизу села Чонгар, що розташоване у Генічеському районі на Херсонщині, російські військові змушують місцеве населення брати участь у зведенні фортифікаційного обладнання позицій, погрожуючи їм смертю.

"Тобто виганяють на примусові роботи місцевих мешканців для того, щоб рити окопи і будувати бліндажі й укріплення", – сказав експерт.

Також він зазначив, що українські війська можуть добратися до Кримського півострова уже дуже скоро. І окупанти бояться цього.

"Тобто вони вже чудово розуміють, що вхід в Крим ЗСУ – це просто питання часу. До того ж, часу, я б не сказав, що віддаленого: у найближчій перспективі, можливо, за кілька місяців", – сказав Жданов.

Звільнення Криму

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський вперше висловився щодо ударів по позиціях росіян у Криму і назвав їх "роботою по мілітаризованій інфраструктурі на окупованих територіях". Президент запевнив, що Україна використовує у війні виключно цивілізовані кроки, на відміну від ворожих військ.

Стало відомо, що Москва вирішила вивести з півострова підводні човни класу KILO, адже побоюється ударів України. Їх перевели на базування до міста Новоросійськ. Штаб Чорноморського флоту і головний аеродром морської авіації в захопленому Криму за останні 2 місяці були атаковані, і тому це стало причиною такого рішення.

Тим часом у Росії уже наростає паніка. У Кремлі бояться, що Україна спробує повернути Крим, і почали сипати погрозами. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ вважає Крим своїм, тому будь-які спроби України його повернути розглядатиме як "зазіхання на російську територію".

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