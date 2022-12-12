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"Упродовж наступних тижнів будуть удари": генерал США зробив прогноз щодо звільнення Криму

12 грудня 2022, 18:31
Генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що до лютого українські захисники створюватимуть умови для звільнення Криму.
'Упродовж наступних тижнів будуть удари': генерал США зробив прогноз щодо звільнення Криму
Генерал Ходжес вважає, що ЗСУ до серпня деокупують Крим / УНІАН

Українські захисники до лютого завдаватимуть ударів по російських штабах на окупованих територіях України. Це створить умови для операції по деокупації Кримського півострова. Про це заявив колишній командувач військ США у Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес у Twitter.

"Український Генеральний штаб продовжить удари по штабах Росії та лініях зв'язку (тилового забезпечення) упродовж наступних кількох тижнів", - написав американський генерал.

Ходжес вважає, що це триватиме до лютого і створить умови для вирішальної фази кампанії – звільнення Криму.

"Я очікую, що до серпня вони звільнять Крим", - додав колишній командувач військ США у Європі.

Повернення Криму під контроль України

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує за 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно залишити Кримський півострів у разі руйнування логістики.

На думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитись до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим та транспортним вузлом.

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