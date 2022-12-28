Буданов відвідав позиції ЗСУ в Бахмуті

Начальник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.

Кирило Буданов у Бахмуті / Фото t.me/DIUkraine

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті.

Як повідомила пресслужба ГУР Міноборони України в Telegram, Буданов був в одній з найгарячіших точок на українському фронті 27-28 грудня. Він відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.

Генерал-майор Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР і визначив завдання.

Також він нагородив воїнів, які особливо відзначилися під час знищення російських окупантів.

Візит Зеленського в Бахмут

Президент України Володимир Зеленський 20 грудня приїхав до Бахмута Донецької області. Там він зустрівся з військовими і вручив їм державні нагороди.

Після цієї новини в Кремлі поспішили заявити, що російський диктатор Володимир Путін також був на фронті. Однак журналісти-розслідувачі з'ясували, що "зоною СВО", в якій нібито був президент РФ, виявився російський Ростов-на-Дону.

Тим часом у росіян почалася істерика після візиту президента України Володимира Зеленського до Бахмута на Донеччині. Це місто російські окупанти безуспішно штурмують вже кілька місяців поспіль і не можуть домогтися жодних успіхів. Армія РФ перекинула туди значні сили, проте це не допомогло загарбникам.

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