Різні вуха, зріст і звички: замість Путіна на публіці з'являються його двійники - Буданов

Володимир Путін хворий та імовірно використовує двійників для появи на публіці / Фото УНІАН, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін серйозно хворий. Замість нього на публіці можуть з'являтися двійники. Вони мають різні риси обличчя, мочки вух, підборіддя, різні форми голови і навіть різні лінії росту волосся.

З одного боку, форму обличчя можна пояснити пластичними операціями або "ін'єкціями краси", але у Путіних, які майже одночасно з'являються в різних місцях, відрізняється не лише зовнішність, але і звички. З тим, що господаря Кремля можуть замінювати двійники, згоден і глава української військової розвідки, генерал-майор Кирило Буданов, передає FreeДом.

"У них різні звички, різні манери, різна хода, іноді навіть різний зріст, якщо добре придивитися", — звернув увагу він.

"Картинка, скажімо так, вуха, різна. А це як відбиток пальця, у кожної людини картинка вуха унікальна. Не може повторитися", - додав начальник ГУР Міноборони України.

Він додав, що Путін серйозно хворий. Наприклад, 9 травня російський диктатор з'явився на парад в Москві рукою, яка майже не рухалася, а сам він кульгав і сидів, укривши ноги пледом.

12 квітня під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу Путін теж виглядав досить дивно: голова здавалася непропорційною тілу, а одна рука міцно вчепилася в стіл і була нерухомою. Президент країни-агресорки сидів у незручній позі та майже не рухався.

На недавньому відеозаписі, де Путіна покусали комарі, теж чітко помітна обмежена рухливість його правої руки.

Не одна розвідка повідомляла, що у диктатора можуть бути проблеми з мозком. Ймовірно, президент РФ пережив кілька операцій та може бути хворий одразу на кілька форм раку.

У мережі навіть поширюють так звану таблицю двійників російського президента. У ній зібрані всі "версії" Путіна, серед яких: "говорун", "удмурт", "дипломат", "банкетний". Імовірні двійники можуть змінюватися в залежності від того, на якому заході потрібно з'явитися диктатору.

"Це колективний Путін - максимально-правильне формулювання... Хто сьогодні виконує роль умовного Путіна - це питання абсолютно відкрите", - підкреслив Буданов.

Двійники Путіна

Британське бульварне видання-таблоїд Daily Star з посиланням на свої джерела в розвідувальному управлінні MI6 писало, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, помер, а верхівка Кремля замовчує цю інформацію від суспільства, активно використовуючи для публічних виступів його двійників.

Пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер говорив, що президент Росії Володимир Путін імовірно має двійників, а справжньому господареві Кремля роблять пластичні операції, щоби він був схожий на них.

За словами пластичного хірурга, зараз складно сказати, як впізнати справжнього Путіна.

"Зазначу лише одне: дуже складно змінити форму вушної раковини. Ніс, очі та все інше набагато простіше переробити, ніж вуха", - сказав Слоссер.

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