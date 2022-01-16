Кинулася з моста на лід: підліток намагалася вчинити суїцид

Дівчина скинулася з мосту на лід / ua.depositphotos.com

На Івано-Франківщині стався жахливий випадок. Там з мосту стрибнула дівчина. Вона вдарилася об лід.

Як пише Правда.іф з посиланням на управління з питань цивільної оборони ОДА, 17-річний підліток скинувся 15 січня в обід. Це сталося в селі Микуличин на річці Прут.

На місце виїхали рятувальники і"швидка". Екстрені служби викликали перехожі, які надали дівчині першу допомогу.

На даний момент про стан потерпілої не повідомляється.

Нагадаємо, у Карпатах зійшла лавина і привалила матір з донькою. Вони намагалися піднятися на Говерлу.

Також напередодні у Карпатах загинула 57-річна жінка. Вона приїхала разом з сином і його нареченою святкувати свій день народження, але при піднятті на Говерлу, послизнулася на льоду. Одеситка померла до прибуття рятувальників від удару головою.

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