У Черкасах біля мосту кохання знайшли мертвою 21-річну дівчину

21-річна дівчина загинула на місці події.
У Черкасах у парку Сосновий бір у понеділок виявили мертвою 21-річну дівчину.
Як повідомляє у Facebook директор КП Дирекція парків Сергій Рубан, міст любові був закритий, проте дівчина, ймовірно, перелізла через паркан і зістрибнула з нього.
21-річна загинула на місці події.
"Цього тижня КП "Дирекція парків" звернеться з листом до Черкаської міської ради, в якому будемо просити передбачити засоби для безпеки мосту", - повідомив Сергій Рубан.
У коментарях до повідомлення смерть дівчини підтвердила також і речник поліції Черкащини Зоя Вовк.
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Вона додала, що померла була 2000 року народження.
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