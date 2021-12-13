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У Черкасах біля мосту кохання знайшли мертвою 21-річну дівчину

13 грудня 2021, 21:56

21-річна дівчина загинула на місці події.

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Міст Любові / Mandrivnic Cherkasy

У Черкасах у парку Сосновий бір у понеділок виявили мертвою 21-річну дівчину.

Як повідомляє у Facebook директор КП Дирекція парків Сергій Рубан, міст любові був закритий, проте дівчина, ймовірно, перелізла через паркан і зістрибнула з нього.

21-річна загинула на місці події.

"Цього тижня КП "Дирекція парків" звернеться з листом до Черкаської міської ради, в якому будемо просити передбачити засоби для безпеки мосту", - повідомив Сергій Рубан.

У коментарях до повідомлення смерть дівчини підтвердила також і речник поліції Черкащини Зоя Вовк.

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Вона додала, що померла була 2000 року народження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в навчальному центрі Десна в Чернігівській області сталося самогубство - військовий строкової служби застрелився, коли перебував на посаді.

Інцидент стався близько 4 години ночі. Військовому було 23 роки, а до дембеля йому залишався місяць.

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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