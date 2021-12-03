УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Стрибнула з моста і розбилась: у Тернополі загинула 16-річна студентка місцевого училища

3 грудня 2021, 09:43

Правоохоронці розглядають версію самогубства.

самоубийство суицид мост
У Тернополі вчинила самогубство 16-річна студентка місцевого училища / Фото ілюстративне ua.depositphotos.com

У Тернополі на вулиці Вояків дивізії "Галичина" знайшли мертвою 16-річну дівчину. За попередніми даними, вона наклала на себе руки.

Трагедія сталася 1 грудня. Цю інформацію підтвердив речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета, пише ТСН.

"Ця інформація відповідає дійсності. У поліції є обґрунтовані підстави вважати, що це було самогубство. Триває слідство", – сказав нам Сергій Крета.

Як повідомляє місцеве видання "Погляд", загибла була студенткою одного з тернопільських училищ. Вона стрибнула з пішохідного мосту на автомобільну дорогу близько шостої години ранку. Медики, які прибули на виклик, уже нічим не змогли допомогти – вони лише констатували смерть.

Обставини такого вчинку зараз з’ясовують правоохоронці.

Реклама

Як зазначає місцеве видання "Терміново", дівчина була єдиною дитиною у сім’ї.

Нагадаємо, що у Кривому Розі COVID-пацієнт вистрибнув з 8 поверху лікарні. Внаслідок падіння чоловік отримав смертельні травми. Врятувати його було неможливо – лікарі одразу констатували смерть. За словами медиків, 64-річний пацієнт лікувався від коронавірусу, але мав ще низку хвороб.

Також раніше російський турист наклав на себе руки в літаку, яким повертався додому з відпочинку в Єгипті. 48-річний чоловік зачинився в туалеті і повісився на ремені від своєї сумки. Через надзвичайну подію авіасудну довелося зробити екстрену посадку.

Читайте також:

viber
Тернополь мост студенты новини України новини Тернополя самогубство суїцид
Зараз ви переглядаєте новину «Стрибнула з моста і розбилась: у Тернополі загинула 16-річна студентка місцевого училища». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Крижаний прогноз з потужними снігопадами: українців попередили про різке похолоданняКрижаний прогноз з потужними снігопадами: українців попередили про різке похолодання Найсмачніша закуска за 10 хвилин: трубочки з лавашаНайсмачніша закуска за 10 хвилин: трубочки з лаваша В Україні впали ціни на газ для населенняВ Україні впали ціни на газ для населення Безтурботність і "скандинавія": найкращі ідеї дизайну інтер'єру в світлих тонахБезтурботність і "скандинавія": найкращі ідеї дизайну інтер'єру в світлих тонах Найгарніший манікюр на Новий рік 2022 на короткі нігті, який полонить всіх навколоНайгарніший манікюр на Новий рік 2022 на короткі нігті, який полонить всіх навколо
10:22

Гороскоп Зеленського на 2022 рік: коли чекати проблем і випробувань

09:59

У Кіровоградській області школяр бив ногами і кулаком в голову дівчинку на очах у всього класу

09:56

Тіла викинув у колодязь: хлопець з аутизмом зарізав матір та маленьку сестру

09:43

Стрибнула з моста і розбилась: у Тернополі загинула 16-річна студентка місцевого училищаВідео

09:41

Вакцина - як магніт: названо причину тромбозу після щеплення AstraZenecaВідео

Реклама
09:22

Вартість проїзду в Києві зросте: Кличко розповів, хто платитиме 12 грн, а хто - 20Відео

09:15

Фінансовий гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Тільцям - обман, Дівам - дивовижне везінняВідео

09:09

Нових майданів в Україні боїться тільки владаПогляд

08:52

Гороскоп на грудень-2021: Водолій закінчить рік на мажорній ноті, а Близнюкам доведеться тугоВідео

08:35

Найгарніший манікюр на Новий рік 2022 на короткі нігті, який полонить всіх навколоФото

08:28

Гроші списують, а готівку не видають: банкомати ПриватБанку обурили українців

08:27

До чого сниться весілля: тлумачення відомих сонників

08:26

Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується: кількість виявлених хворих зросла майже до 14 тисячВідео

08:18

Введення в храм Пресвятої Богородиці: дата, традиції і заборони дня, молитва

08:03

Слава Камінська в топі з відвертим декольте похвалилася пишними грудьми й тонкою талієюВідео

08:03

Гороскоп на сьогодні 3 грудня 2021: Ракам – удача, Левам – збитки, Терезам - щасливий випадокВідео

07:24

Кулеба відповів, яку карту Путін розіграє проти України та чи є у нього "козир"

07:10

"Автономія" Донбасу і план Путіна щодо "Мінську": Ілларіонов зробив заяву про війська РФ біля УкраїниВідео

06:47

"Двері зачинені": Кулеба пояснив, чому Україну не беруть до НАТО

06:20

Участь США у перемовинах і статус Росії в конфлікті: Гармаш розкрив новий план щодо ДонбасуВідео

Реклама
06:15

Путін програє Заходу війну за УкраїнуПогляд

05:59

Секрети багатого врожаю: найважливіші і обов'язкові роботи для городника і садівника у грудніВідео

05:40

Смачна закуска на Новий рік 2022 з грибами: готувати всього 7 хвилинВідео

05:28

Сучасність, практичність і дух свята: створюємо новорічний настрій у своєму гніздечкуВідео

05:05

Надія Мейхер в мереживному бюстгальтері з вирізами показала декольте, в якому можна потонути

04:30

Вчені пояснили, чому новорічні ялинки можуть бути небезпечні

03:45

"Знайшли один одного": ексучасників Холостячки запідозрили в романі

03:30

Кешбек відійде у минуле: чому українські банки збираються скасувати цю послугуВідео

02:58

Експерти назвали види випічки, які не зашкодять фігурі

00:49

Гороскоп по картах Таро на грудень 2021 для вогняних знаків зодіаку - Овнів, Стрільців, ЛевівВідео

00:30

"Ялинка Януковича в кокошнику": у Мережі жорстко висміяли сукню Неплях на конкурсі Міс Всесвіт 2021

00:12

Прикмети на 3 грудня: що не можна робити в Проклов день і як не потрапити в бідуВідео

02 грудня, четвер
23:55

Як продукти на вечерю підходять для схуднення - відповідь дієтолога

23:54

Меркель, прощай: канцлер Німеччини пішла з посади під пісню зірки панк-року

23:22

Українців зобов'яжуть викласти кругленьку суму при купівлі авто або квартири

23:05

Економічний паспорт українця: у Слузі народу розповіли, хто отримає грошіВідео

22:46

Країни світу обговорюють впровадження санкцій проти Росії - Кулеба

22:27

У Сумах 16-річний накинувся на жінку і зґвалтував їїВідео

21:59

У них вірять навіть багатії: які речі привернуть неймовірну удачу і багатство в 2022 роціВідео

21:55

У Кривому Розі на шахті трапився обвал, є жертва

Реклама
21:29

В Україні відкрили нове родовище газу

21:26

Завалить снігом: на Україну насувається буряВідео

21:21

Експерт розповів, що буде з тілом, якщо їсти ківі щодня

21:16

Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра

20:49

"Ах, як хочеться увірватися в містечко" - рецензія на фільм "Обитель зла: Ласкаво просимо в Раккун-Сіті"Відео

20:44

Медики розповіли, як коронавірус впливає на роботу серця

20:44

Українська чемпіонка засвітила вражаючу фігуру в одних стрінгах

20:41

Борщовий абсурд, або До чого призведе прагнення депутатів призначити день борщуПогляд

20:37

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2022, щоб залучити в будинок удачу і щастя – за знаками зодіаку

20:26

Наслідки можуть бути жахливими: яким ні в якому разі не повинен бути сніданокВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти