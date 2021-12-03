Стрибнула з моста і розбилась: у Тернополі загинула 16-річна студентка місцевого училища

У Тернополі вчинила самогубство 16-річна студентка місцевого училища / Фото ілюстративне ua.depositphotos.com

У Тернополі на вулиці Вояків дивізії "Галичина" знайшли мертвою 16-річну дівчину. За попередніми даними, вона наклала на себе руки.

Трагедія сталася 1 грудня. Цю інформацію підтвердив речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета, пише ТСН.

"Ця інформація відповідає дійсності. У поліції є обґрунтовані підстави вважати, що це було самогубство. Триває слідство", – сказав нам Сергій Крета.

Як повідомляє місцеве видання "Погляд", загибла була студенткою одного з тернопільських училищ. Вона стрибнула з пішохідного мосту на автомобільну дорогу близько шостої години ранку. Медики, які прибули на виклик, уже нічим не змогли допомогти – вони лише констатували смерть.

Обставини такого вчинку зараз з’ясовують правоохоронці.

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Як зазначає місцеве видання "Терміново", дівчина була єдиною дитиною у сім’ї.

Нагадаємо, що у Кривому Розі COVID-пацієнт вистрибнув з 8 поверху лікарні. Внаслідок падіння чоловік отримав смертельні травми. Врятувати його було неможливо – лікарі одразу констатували смерть. За словами медиків, 64-річний пацієнт лікувався від коронавірусу, але мав ще низку хвороб.

Також раніше російський турист наклав на себе руки в літаку, яким повертався додому з відпочинку в Єгипті. 48-річний чоловік зачинився в туалеті і повісився на ремені від своєї сумки. Через надзвичайну подію авіасудну довелося зробити екстрену посадку.

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