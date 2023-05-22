Воїна проводжали в останню путь на колінах: на фронті загинув бойовий медик з Одещини

Коли Роман Воробйов отримав поранення на передовій, медики до останнього боролися за його життя. Але врятувати не змогли – 18 травня серце воїна зупинилося.

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Романа Воробйова проводили в останню путь 21 травня / Колаж: Главред, фото: bessarabiainform.com

У неділю, 21 травня, в Одеській області попрощалися з бойовим медиком десантно-штурмової роти ЗСУ, молодшим сержантом Романом Воробйовим. Він загинув внаслідок отриманого на фронті поранення. Роману було всього 30 років.

Жителі Кілійської громади проводжали захисника України живим коридором, передає Бессарабія INFORM.

Роман - родом з Кілії Ізмаїльського району Одеської області. До повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ він успішно працював за кордоном, але повернувся в Україну, щоб стати на її захист.

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Коли Роман Воробйов отримав важке поранення на передовій, медики однієї зі столичних лікарень до останнього боролися за його життя. Але врятувати не змогли – 18 травня серце воїна зупинилося.

В останню путь Романа проводили 21 травня. Траурна процесія подолала пішки близько шести кілометрів майже через все місто - від моргу до Свято-Дмитрівського храму.

Уздовж всього маршруту перед загиблим бойовим медиком схиляли коліно місцеві жителі та встеляли дорогу квітами.

Крім рідних і близьких, попрощатися з Романом Воробйовим прийшли його численні друзі, знайомі, однокласники, представники міської ради, приїхали і побратими.

"Гинуть найкращі", - говорили на церемонії прощання.

Поховали захисника України Романа Воробйова на новому кладовищі.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами загинув захисник України Анатолій Дронь. З 2014 року він займався волонтерством, а після повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Свій останній бій Анатолій Дронь прийняв у Донецькій області.

Також у боях за свободу України загинув боєць Інтернаціонального легіону ЗСУ Крістофер Кемпбелл, який був нареченим дочки українського кінорежисера Олеся Саніна. Крістофер загинув у бою 6 квітня в Бахмуті. Йому було 27 років.

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