Бронеколона у вогні: українські захисники розгромили штурмовиків РФ на півдні

Перший БТР вибухнув на заготовленій міні, другий гвардійці підбили з РПГ.

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Біля Роботиного розгромили бронеколону РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

В районі населеного пункту Роботине Запорізької області підрозділи Сил оборони розгромили ворожу колону, яка намагалася атакувати позиції українських захисників.

Всього чотири воїни бригади "Спартан" Гвардії Наступу зупинили штурмову колону, повідомляє прес-служба МВС.

"Бійці вступили в бій проти трьох БТРів з піхотою на броні. Перший бронетранспортер вибухнув на заготовленій міні, другий гвардійці підбили з РПГ", - зазначають у відомстві.

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Підкреслюється, що третя одиниця техніки окупантів встигла висадити піхоту, в результаті чого зав'язався стрілецький бій.

"Незважаючи на отримані поранення, хлопці не відступили і вийшли з бою переможцями, отримали необхідну медичну допомогу. Вогнева підтримка бригади добила залишки окупантів", - додали в МВС.

Дивіться відео - розгром колони РФ біля Роботиного:

/ Скріншот

Що відомо про село Роботине? Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розгромили 42-у бригаду РФ біля Роботиного. На полі бою залишилися не менше 28 пошкоджених, знищених і покинутих російських танків і бойових машин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ЗСУ потужно розбили колону військ РФ, яка йшла на прорив. Артилерія чотирьох бригад сил оборони України зупинила просування колони російських окупантів поблизу села Красногорівка на Донеччині.

Як повідомлялося раніше, окупанти влаштували зачистку в Авдіївці і готують штурм на новому напрямку. Окупанти влаштували зачистку в Авдіївці та готують штурм на новому напрямку.

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