Британія може передати Україні 12 танків Challenger, і цього замало - ЗМІ

Річард Даннатт вважає, що 12 танків навіть західного зразка не матимуть "реального значення" на фронті. Їх потрібно щонайменше 50.

Річард Даннатт прокоментував передачу Україні танків Challenger 2 / Фото Вікіпедія, скріншот

В уряді Британії обговорюють можливість передачі українським військовим танків Challenger 2. Імовірно, мова йде про 12 одиниць.

Як пише Sky News, колишній начальник генерального штабу британської армії Річард Даннатт зазначив, що 12 танків навіть західного зразка не матимуть "реального значення" на фронті. Він вважає, що потрібно передати Україні 50 танків.

"Здавалося б, що 12 занадто символічно, і я запропонував би надіслати 25 або 30, або навіть 50, це мало б реальне значення", - сказав Даннатт.

За його словами, новітні танки і БМП дадуть українським силам можливість піти в контрнаступ і завдати Росії "рішучого удару, можливо, навіть зламати моральний дух російських солдатів".

Річард Даннатт

Військова допомога Україні

11 січня стало відомо, що Велика Британія розробляє механізм передачі Україні танків для боротьби з російською агресією. Таке доручення британський прем'єр-міністр Ріші Сунак дав міністру оборони Бену Уоллесу.

Офіційний представник прем'єр-міністра Великої Британії сказав: "Ми прискорюємо нашу підтримку України за допомогою військової технології нового покоління, яка допоможе виграти цю війну".

Раніше повідомлялося, що вже кілька тижнів ведуться переговори "про постачання українським Збройним силам деякої кількості основних бойових танків Challenger 2 британської армії.

Танк Challenger 2 - що про нього відомо Challenger 2 ("Суперник") - основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Бойова маса - 75 тонн, екіпаж 4 людини. Озброєння: гармата 120-мм L30E4;

довжина ствола, калібрів 55;

боєкомплект гармати 52;

приціли: комбінований стабілізований SAGEM з вбудованим лазерним далекоміром, нічний тепловізорний, телескопічний монокулярний, перископічний панорамний стабілізований;

кулемети: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм l37a2. Танки Челленджер 2 застосовувалися при веденні бойових дій в Косовому та Іраку. У травні 2009 року BAE Systems оголосила, що згортає виробництво танків даної моделі у зв'язку з відсутністю оборонного замовлення з боку уряду Великої Британії.

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