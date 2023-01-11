Сунак дав "зелене світло" на передачу Україні танків - Evening Standard

На Даунінг-стріт заявили про прискорення підтримки України за допомогою військових технологій.

Ріші Сунак дав "зелене світло" на відправку танків в Україну / Колаж Defenceimagery.mod.uk

Великобританія розробляє механізм передачі Україні танків для боротьби з російською агресією.

Таке доручення британський прем'єр-міністр Ріші Сунак дав міністру оборони Бену Уоллесу, пише Evening Standard.

Офіційний представник прем'єр-міністра Великої Британії сказав: "Ми прискорюємо нашу підтримку України за допомогою військової технології нового покоління, яка допоможе виграти цю війну".

За його словами, Сунак сказав президенту Володимиру Зеленському про те, що Великобританія надасть Україні все, що в її силах.

"Прем'єр-міністр попросив міністра оборони попрацювати з партнерами в найближчі тижні, щоб обговорити, як ми можемо піти ще далі і швидше в нашій підтримці України, включаючи надання танків", - підкреслив представник британського прем'єра.

На Даунінг-стріт заявили, що Великобританія прагне прискорити підтримку Києва, щоб допомогти йому виграти війну проти режиму Володимира Путіна.

На тлі повідомлень про те, що Британія розглядає можливість постачання десятка танків Challenger II, танки можуть стати "здатністю, що змінює гру".

Challenger 2 ("Суперник")

Основний бойовий танк сухопутних військ Великобританії. Бойова маса 75 тонн, екіпаж 4 людини.

Озброєння:

Гармата 120-мм L30E4;

Довжина ствола, калібрів 55;

Боєкомплект гармати 52;

Приціли: комбінований стабілізований SAGEM з вбудованим лазерним далекоміром, Нічний тепловізорний, телескопічний монокулярний, перископічний панорамний стабілізований;

Кулемети: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм l37a2.

Нагадаємо, в рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

Раніше стало відомо, що Україна і Франція домовилися про передачу нашій країні систем протиповітряної оборони.

Від Німеччини Україна отримає в якості військової допомоги 26 високопрохідних автомобілів з Крюковим навантаженням HX 8x8.

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