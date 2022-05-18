Брат Кадирова був польовим командиром у Маріуполі - розвідка Британії

Адам Делімханов і Рамзан Кадиров / Фото instagram.com/delimkhanov95.fan

Адам Делімханов - двоюрідний брат глави Чечні Рамзана Кадирова - ймовірно, був польовим командиром у Маріуполі. Про це йдеться в Twitter британського Міноборони.

У свіжому зведенні щодо ситуації на війні в Україні станом на ранок 18 травня британська розвідка зазначає, що спроби РФ захопити Маріуполь були невдалими і призвели до суттєвих втрат особового складу серед російських військ.

Намагаючись подолати український опір, Росія широко використовувала допоміжний персонал, зокрема і чеченські сили, які, ймовірно, складаються з декількох тисяч бойовиків, переважно зосереджених на Маріупольському і Луганському напрямках.

Ці сили, ймовірно, складаються як з окремих добровольців, так і з підрозділів Національної гвардії, які зазвичай займаються охороною влади Кадирова.

читайте такожПлан розробляє особисто Путін: окупанти в жаху від наказу форсувати Сіверський ДонецьГлава Чечні Кадиров, імовірно, здійснює особисте спостереження за розгортанням своїх бойовиків. У британській розвідці зазначають, що це розгортання демонструє серйозні проблеми Росії з ресурсами в Україні та, імовірно, сприяє розколу серед командування, що, в свою чергу, ускладнює наступ РФ.

Зведення британської розвідки станом на ранок 17 травня / twitter.com/DefenceHQ

Адам Делімханов - що про нього відомо

52-річний Адам Делімханов на початку 1990-х був постачальником і торгував автомобілями. За часів Ічкерії, за даними ЗМІ, возив польового командира Салмана Радуєва. З початком Другої чеченської війни він перейшов на бік Москви, працюючи в Службі безпеки першого президента проросійської Чечні Ахмата Кадирова.

У 2007 році Делімханова вперше обрали до Держдуми. З того часу він представляє Чечню в нижній палаті російського парламенту.

Деякий час "червона картка" Делімханова навіть перебувала в базі Інтерполу за запитом поліції ОАЕ. При цьому офіційний представник організації в Росії заявив, що на території країни депутата "Єдиної Росії" не будуть заарештовувати, оскільки у російських силовиків до нього претензій немає.

За даними спільного розслідування Медіазони І The Scanner Project, Делімханов був в числі тих, з ким засуджені за вбивство Бориса Нємцова уродженці Чечні зідзвонювалися за кілька днів до цього, в той же день і одразу ж після.

У 2022 році президент РФ Володимир Путін підписав указ про нагородження Делімханова вищою нагородою країни – Золотою зіркою Героя Росії.

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Кадирівці в Україні

"Кадирівці" в Україні відомі зокрема і тим, що постійно знімають постановочні відео. Їх називають "TikTok-військами". Зокрема, в Мережу потрапили кадри, на яких бойовик Кадирова запекло обстрілює дерева.

Перед цим кадирівці "воювали" зі світлофором, порожнім будинком та іншими неживими предметами.

Сам глава Чечні Рамзан Кадиров також осоромився у Мережі. За його словами, кадирівці нібито "звільнили від нацистів" село Світличне в Луганській області. Цікаво, що це село з 2014 року перебуває під контролем так званої "ЛНР" і вже 8 років туди не ступала нога ЗСУ.

Раніше Кадиров збирався "захоплювати" Київ і "звільняти Луганськ і Донецьк". Ці міста, як відомо, перебувають під контролем РФ з 2014 року.

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