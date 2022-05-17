Окупанти визначилися з долею Маріуполя – передають кадирівцям з "правом мародерства"

Окупанти хочуть передати Маріуполь під укправління кадирівців/ Reuters, Telegram Андрющенко

Росія збирається передати розбомблений нею ж Маріуполь під управління кадирівців. Місто їм віддадуть разом з портом і "з правом на мародерство".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, про можливе "шефство" над містом представників Чечні раніше розповіло джерело з оточення Костянтина Іващенка – зрадника, якого окупанти призначили гауляйтером Маріуполя.

Причиною, чому вирішили його передати кадирівцям, називалося те, що місто виявилося "занадто недружнім та націоналістичним".

"Тому для залякування та придушення спротиву планується віддати місто кадирівцям. З портом та правом мародерства", – зазначив Андрющенко.

Тепер ця інформація отримала часткове підтвердження, каже радник голови Маріуполя. Він розповів, що у місто приїхала делегація, до якої входили депутат Держдуми Росії та політики з Чечні.

"Сьогодні (17 травня – ред.) в Маріуполі вперше відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації, депутата Держдуми РФ Сабліна (куратор окупації Маріуполя з 2014 року), Адамом Делімхановим та Ахмедом Долгаєвим, які є по суті частиною політичної влади Чечні", – зазначив Андрющенко.

Представники делегації нібито обговорювали плани по "відновлюванню Маріуполя", хоча їхня поведінка швидше нагадувала інвентаризацію того, що вціліло після знищення Росією міста, каже радник мера Маріуполя.

"Кадирівці поводились як господарі, та сам графік зустрічі скоріш нагадував оцінку та інвентаризацію того, що залишилось, аніж щось схоже не "плани по відновленню". Тож один з можливих сценаріїв почав реалізовуватись. Продовжуємо стежити за розвитком подій", – написав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що гуманітарна операція з порятунку українських захисників Маріуполя триває. Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук. За її словами, в інтересах збереження життів 16 травня були евакуйовані 52 тяжкопоранених українських військовослужбовця.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України вранці у вівторок, 17 травня, повідомило що "для якнайшвидшого повернення" евакуйованих ввечері в понеділок захисників Маріуполя "буде здійснена процедура обміну".

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