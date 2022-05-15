В Україні перебуває 2500 "кадирівців": розвідка розповіла про втрати TikTok-військ за час війни

Розвідка розповіла про втрати TikTok-військ за час війни / УНІАН, gur.gov.ua

Так звані "кадирівці" почали заходити на територію України в перші дні широкомасштабного військового вторгнення Росії. Основним їх завданням було залякування і геноцид українців.

Військова розвідка України опублікувала список бойовиків з Чеченської республіки, які в березні – травні 2022 року брали участь у російській агресії, нагадавши, що за злочини проти мирного населення України всі військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

У розвідці розповіли, що перебуваючи в другому ешелоні наступу, вони займалися обшуками жител, знущаннями над заручниками і мирними мешканцями, грабежами і розбоєм.

"Після того, як російські війська почали нести перші масштабні втрати, "кадирівцям" наказали зупиняти відступали підрозділи окупантів і показово розстрілювати відмовлялися воювати. З ганьбою відкинуті українськими воїнами від Києва і Чернігова, кадирівські найманці перемістилися на Луганський і Маріупольський напрямки, де продовжили грабувати і знімати ролики про свої подвиги для TikTok", - йдеться в повідомленні.

читайте такожБуряти з кадирівцями влаштували перестрілку: не можуть поділити здобич і не хочуть йти в наступПоказово, що незважаючи на удавану навченість, бойовий дух і оснащення кадирівських тіктокерів, навіть поза зоною активних бойових дій, з 2,5 тисяч найманців близько ста загинули, близько трьохсот отримали поранення і понад шістдесят втекли з України покинувши зброю і амуніцію.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив про те, що Україна отримала інформацію від представників ФСБ Росії, які не хочуть воювати проти української держави, про кадирівців на території країни. Завдяки цьому елітне угруповання, що мало намір вбити президента Володимира Зеленського, була знищена.

"Ми отримали інформацію від представників ФСБ, які не хочуть брати участь у цій кривавій війні, і завдяки цьому була знищена та кадирівська елітна група, яка сюди відправлялася для ліквідації нашого президента", - сказав він.

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