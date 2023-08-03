Брав по $10 тисяч: ДБР зловило київського чиновника, який допомагав тікати ухильникам

ДБР затримало чиновника КДВА, який допомагав чоловікам виїхати за кордон. Його спіймали при отриманні хабара, кажуть правоохоронці.

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За версією слідства, "послуги" чиновника коштували 10 тисяч доларів США. / колаж Главред, фото ДБР і ua.depositphotos.com

Чиновник Київської міської Військової адміністрації за хабарі допомагав недобросовісним чоловікам за гроші тікати з України. Про це повідомляють представники пресслужби Державного бюро розслідувань.

Наразі чоловіка затримали правоохоронці у зв'язку з підозрою за частиною 3 статті 332 КК України. Чиновнику загрожує до 9 років обмеження волі у вигляді тюремного ув'язнення.

Чиновник КДВА також є начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ. Він організував схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

За версією слідства, "послуги" чиновника коштували 10 тисяч доларів США. За ці гроші чоловік оформляли фіктивні документи про непридатність до військової служби. Правоохоронці зафіксували кілька випадків видачі підроблених документів.

В ході обшуку у чиновника знайшли понад 48 тисяч доларів і 5 тисяч євро / колаж Главред, фото ДБР і ua.depositphotos.com

ДБР затримало чиновника" на гарячому " - під час передачі документів, що надають право виїзду з України трьом особам, за які він взяв 30 тисяч доларів хабара.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання, в районному територіальному центрі комплектування та Київській міській військовій адміністрації. Знайдено понад 48 тисяч доларів і 5 тисяч євро.

Дивіться відео із затриманням підозрюваного:

Запис дзвінка підозрюваного клієнту:

Перевірка військкоматів і військкомів

У липні президент Володимир Зеленський доручив провести масштабну перевірку військкоматів і територіальних центрів комплектування.

Це сталося після гучного скандалу з одеським воєнкомом Євген Борисов, який, як дізналися журналісти, вже під час повномасштабної війни придбав собі дороге майно за кордоном на мільйони доларів.

Після отримання підозри Борисов, вже звільнений зі служби, намагався втекти з України. Затримали Одеського "воєнкома" в Києві 24 липня. Він намагався втекти від слідства, постійно міняв номери телефонів, автомобілі і місце розташування. Борисов використовував елементи конспірації. Його майно заарештовано.

Незабаром правоохоронні органи почали публікувати й інші не менш гучні випадки недоброчесності воєнкомів з різних міст. Наприклад, 1 серпня обшуки пройшли у Дніпровського воєнкома Анатолія ПІКАЛО за підозрою в незаконному збагаченні.

Відомо, що чоловік встиг оформити на батька кілька автомобілів і дві квартири на території Дніпра.

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