У РФ знову бісяться: в окупантів істерика через "нову атаку" України на їхнє судно

Росії примарилася ще одна атака України на корабель ВМФ РФ.

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В окупантів істерика через нібито "нову атаку" України на їхнє судно/ колаж: Главред, фото ілюстративні: Pixabay, УНІАН

У країні-агресорці Росії зазначають, нібито Україна у ніч на середу, 2 серпня, спробувала атакувати морським дроном російський корабель.

Варто зазначити, що це вже втретє країна-окупант намагається звинуватити Україну в подібних атаках. Чергове повідомлення про нібито атаку було опубліковане у Telegram російського Міноборони.

Агресори кажуть, нібито українські військові зробили спробу атакувати морським безпілотним катером корабель ВМФ Росії, який начебто супроводжував цивільний морський транспорт у південно-західній частині Чорного моря.

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При цьому російські окупанти, як кажуть в Міноборони РФ, нібито "вчасно виявили і знищили" український морський дрон.

У РФ скаржаться на "атаку дронів на кораблі"

Варто зазначити, що Міноборони країни-агресорки Росії раніше уже звинувачувало Україну в атаках на їхні кораблі. Так, 1 серпня пропагандисти поскаржилися на нічну атаку на кораблі "Сергій Котов" і "Василь Биков" Чорноморського флоту РФ, а після цього – на атаку нібито на цивільні транспортні судна, які прямували до протоки Босфор.

Російські пропагандисти зазначили, начебто всі три безекіпажних катери "були знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів".

В українських Військово-морських силах спростували причетність України до таких атак. Речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що Військово-морські сили не мають ніякого відношення до цього, і що такі дрони не стоять на озброєнні українських ВМС.

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