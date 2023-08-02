Прифронтова хроніка: Лобода побувала на "нулі" і "відчула" Україну

Loboda здійснила паломництво по сходу і півдню нашої країни, де змогла поспілкуватися із захисниками і жителями прифронтових міст.

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Світлана Лобода приїхала на нуль та поспілкувалася з військовими та мирними жителями / колаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial

Українська співачка Світлана Лобода вирушила в незвичайну подорож Україною, аналогів якій не було за її кар'єру. Близько місяця в дорозі вмістилися в імпровізований відеощоденник, яким артистка поділилася в соціальних мережах.

Східні області і фронтова зона, відвідування військових на "нулі" і поранених бійців в Київському госпіталі, імпровізовані концерти, чай з волонтерами в Запоріжжі та Херсоні під звуки пострілів і історії, що ранять душу, бомбосховища, сон в машині і знайомство з місцевими жителями Дніпра, Миколаєва, Кривого Рогу та Харкова - все це залишило в душі артистки незабутнє враження.

Вона зізнається: такий шлях їй було просто необхідно пройти - як українці, і артисту. " Я звикла бачити Україну через вікно машини, нестримно поспішаючи на виступи, знімальні майданчики, студії запису. Зараз мені необхідно було її відчути, незважаючи на те, скільки часу на це піде і хто та що про це напише", - ділиться емоціями від поїздки Лобода.

відео дня

Ці кілька тижнів виявилися для Світлани трансформуючими. Війна ще ніколи не була такою реальною, а щирість тих, хто всіма силами наближає перемогу - такою чудовою.

"Найважливіші дороги - ті, які не мають фінальної точки прибуття, а набувають сенсу в самому шляху… Це була моя дорога. Дорога, яку я мала пройти. Бо не існує довгих доріг для тих, хто обирає правду та з вірою в серці рухається тільки вперед", - ділиться роздумами співачка.

Раніше український співак Олександр Пономарьов заступився за Світлану Лободу перед тими, хто засуджує її за довоєнну кар'єру в країні-агресорі. На думку артиста, співачка заслуговує на повагу.

Також в ексклюзивному інтерв'ю для Главреда Світлана Лобода розповіла, чому продовжує співати пісні російською мовою, і зізналася, на яких умовах погодиться виступити в країні-окупанті.

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