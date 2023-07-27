Фронт, доповіді Залужного, Буданова і ППО: Зеленський провів виїзну Ставку

Завершується перевірка військкоматів, Територіальні центри комплектування в 11 областях на особливому контролі, розповів президент Володимир Зеленський.

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На ставці обговорювалися питання фронту і постачання ЗСУ боєприпасів - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 ОБрСпН

Президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорювалися доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника ГУР Кирила Буданова, командувачів військами, ситуація на фронтах, результати роботи ППО і діяльність військкоматів.

У своєму Telegram-каналі український гарант повідомив, що в четвер, 27 липня, він провів виїзне засідання Ставки у Дніпрі. Обговорювалися питання, пов'язані з фронтом.

"Розпочали робочий день у Дніпрі. Виїзна Ставка в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". Ситуація на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Тарнавського та Сирського. Дані розвідки – Буданов", - зазначив Зеленський.

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Також було заслухано доповідь командувача Повітряними силами про роботу ППО.

"(Обговорювалася доповідь, - ред.) про результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень – командувач Повітряних сил Олещук.", - додав гарант.

Крім того, завершується перевірка військкоматів. Ситуація в 11 областях з цього питання на особливому контролі.

"Добігає кінця всеохопна перевірка ТЦК. Одинадцять областей – на особливому контролі", - підкреслив Володимир Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ продовжують просуватися на фронті. За словами глави держави, війська зуміли добитися непоганих результатів. Деталі операцій сил оборони повинні повідомити пізніше.

В американському Інституті вивчення війни дійшли висновку, згідно з яким ЗСУ 26 липня розпочали велику наступальну операцію на заході Запорізької області в районі Работіно, в 10 км на південь від Орєхового. Українські війська змогли просунутися ще на 2, 5 км.

Журналісти американського видання The New York Times розповіли, що в Пентагоні головний напрямок контрнаступу армії України бачать на південному сході. Бойова операція може проводитися 1-3 тижні. Сили оборони мають намір просунутися до Токмаку і Мелітополю.

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