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Зброя Тайваню за гроші для України: Financial Times дізналася про плани Байдена

Андрій Ганчук
2 серпня 2023, 17:07 оновлено 2 серпня, 17:13
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Тайвань має серйозною двопартійною підтримкою в Конгресі, завдяки чому підтримка України може тільки посилитися, пишуть британські журналісти.
Байден, Тайвань
У Байдена проситимуть Конгрес про зброю для Тайваню / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Google Maps

Білий дім збирається звернутися до Конгресу США, щоб американський парламент дав згоду на фінансування озброєнь для Тайваню в рамках додаткового бюджету для України. Реалізація рішення може стати вигідною і для Києва, оскільки Тайвань має серйозну двопартійну підтримку, і, таким чином, підтримка проукраїнських ініціатив може лише посилитися.

Як повідомляє Financial Times, адміністративно-бюджетне управління США включить фінансування для Тайваню в додатковий запит у рамках механізму зусиль, спрямованих на прискорення постачань озброєння.

У тому випадку, якщо Конгрес схвалить план, Тайвань вперше отримає озброєння через "іноземне військове фінансування", яке оплачується платниками податків Штатів. Білий дім повинен подати запит протягом місяця.

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Запит з'явився після того, як в адміністрації Байдена зробили заяву, згідно з якою США вперше передадуть Тайваню озброєння на суму в розмірі 345 мільйонів доларів шляхом механізму, що раніше використовувався для постачань зброї Україні.

На думку журналістів, саме голосування щодо додаткового бюджету має стати першим випробуванням на підтримку Києва в нинішньому скликанні Конгресу. Ультраправі республіканці в Палаті представників вже намагалися обмежити військові постачання українській державі шляхом використання оборонного законопроекту.

Як зброя для Тайваню посилить підтримку України

При цьому у виданні зазначили, що включення до бюджету для України Тайваню, який має сильну підтримку в Конгресі як серед республіканців, так і демократів, допоможе конгресменам, які підтримують Київ, отримати більше схвалення для реалізації проукраїнської ініціативи.

Китай може атакувати Тайвань

Американський журнал з питань зовнішньої політики Foreign Affairs наприкінці березня опублікував заяву голови Китаю Сі Цзіньпіна, який наказав своїм генералам "сміливо воювати" у разі війни. Журналісти також акцентували увагу на тому, що по той бік Тайванської протоки створюються нові бомбосховища та офіси мобілізації.

У виданні The New York Times зазначили, що КНР вивчає війну РФ проти України. Китайські фахівці досліджують інновації, тактику та успішні військові операції. На думку журналістів, Пекін цікавиться цими питаннями на випадок війни з Тайванем.

Весною Китай провів військові навчання "щодо оточення Тайваню". Пекін вперше реалізував відкриту симуляцію ракетного удару по Тайваню і іноземних об'єктах, які знаходяться навколо острова.

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