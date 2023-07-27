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Суд відібрав майно "воєнкома" Борисова: невістка намагалася "врятувати" Porsche

Ангеліна Підвисоцька
27 липня 2023, 18:45 оновлено 27 липня, 18:52
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Суд заарештував купу автомобілів, квартир та будинків, які належали Борисову та його рідним.
Евгений Борисов
Суд арештував майно колишнього воєнкома Євгена Борисова / Колаж: Главред, фото: Telegram, ДБР

Суд арештував майно колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова, який купив під час війни дорогу віллу в Іспанії. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Під арештом опинилося таке майно Борисова та його родини:

  • земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області,
  • два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв м,
  • домоволодіння в Одесі площею 78,5 га,
  • дві квартири та 1/3 квартири в Одесі,
  • автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску,
  • автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску,
  • автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску,
  • автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року,
  • автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску,
  • автомобіль Audi A6, 1999 року випуску та інше.

Родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон. Вони хотіли приховати автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску. Ним вони намагалися виїхати з країни через пункт пропуску Паланка - Маяки - Удобне. Ця машина була зареєстрована на невістку Борисова. Правоохоронці вважають, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом.

відео дня

Справа воєнкома Борисова

Раніше повідомлялося, навколо одеського воєнкома розгорівся скандал. З'явилася інформація про придбане Борисовим дороге майно за кордоном під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Мосійчук звинуватив Одеського воєнкома в тому, що він витрачає мільйони євро на нерухомість в Європі і елітні авто.

Зокрема, йшлося про те, що Борисов придбав віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро і записав її на свою матір-пенсіонерку. Крім цього, він придбав там же офіс вартістю до 2 млн євро, який записаний на його дружину.

Після цього президент України Володимир Зеленський зібрав важливу Ставку і доручив звільнити одеського "воєнкома" Євгена Борисова.

Пізніше багатенького одеського "воєнкома" з ганьбою звільнили. Про його звільнення стало відомо 28 червня.

Євген Борисов після отримання повідомлення про підозру намагався втекти від правосуддя. 24 липня стало відомо про те, що у Києві затримали скандального одеського воєнкома.

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