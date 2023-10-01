Бояться українських БПЛА: окупанти 'намалювали' Ту-95 в Енгельсі - їх видали деталі

Російські окупанти намагаються обдурити українську розвідку. Але у них це не вдасться, вважають аналітики.

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На супутникових знімках високої роздільної здатності можна чітко побачити, що літаки - "фейкові"/ Колаж Главреда. Фото: PLANET LABS, twitter.com/MarcinRogowsk14

Російські окупанти вирішили "обдурити" українську розвідку і почали малювати на аеродромі стратегічної авіації в Енгельсі, яка неодноразово зазнавала ударів, бомбардувальники Ту-95МС.

Супутникові знімки Planet Labs з місця військового об'єкта РФ демонструє видання The WarZone. Блогери звернули увагу, що під "літаками" відсутня тінь.

Малюнки відповідають розмірам справжніх бомбардувальників, розташовані на злітній смузі аеродрому. Другий "літак", згідно зі знімками, ще не завершений.

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Видання допускає, що росіяни могли використовувати для виготовлення "помилкових цілей" дешеву тканину, хоча "вертикальність" зображеного більш характерна саме фарбі.

Крім того, росіяни розмістили біля Ту-95 шини (які начебто "захищають" від нальотів дронів), щоб надати більшого реалізму приманкам.

За логікою ворога, ці приманки повинні обдурити "око" супутника під час планування Україною нових ударів по аеродрому. Однак аналітики відзначають, що це "явно не спрацює" - на супутникових знімках високої роздільної здатності можна чітко відрізнити силуети приманок від справжніх літаків.

Окремі супутники дозволяють розглянути навіть більше - наприклад, що зображене на знімку не є тривимірним об'єктом.

Також ці помилкові цілі повинні, за логікою окупантів, спантеличити навідників дронів і збити з пантелику інфрачервоні датчики наведення.

У погану погоду і на знімках низької роздільної здатності відрізнити приманку від реального Ту-95 буде складніше, погоджуються експерти.

Росія "захищає" Ту-95

Росія неодноразово залучала свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 до ударів по материковій Україні.

Через що Ту-95 стали "жирною ціллю" для українських атак в глибині Росії. Лише наприкінці серпня ГУР силами диверсантів ударами БПЛА знешкодила 5 літаків на аеродромах в РФ.

Після чергової атаки на авіабазу "Сольці", коли один з Ту-95 згорів дотла, Росія почала "захищати" бомбардувальники за допомогою шин, що висміяли експерти.

Як розповів авіаційний аналітик Костянтин Криволап, єдиний спосіб захисту від постійних ударів БПЛА - це постійний перегін бомбардувальників з аеродрому на аеродром.

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