'Від чого це врятувало б?': росіян висміяли за 'лайфхак' з шинами на 'Тушках'

Єдиний варіант врятувати літаки РФ від" бавовни " - переганяти їх з аеродрому на аеродром.

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Літаки з покришками все одно видно під інфрачервоними камерами / Колаж: Главред, супутникові знімки: Maxar Technologies

Російським окупантам не вдасться врятуватися від атак невідомих БПЛА шляхом розміщення шин на стратегічних бомбардувальниках. Щоб уберегти техніку від пошкоджень, росіяни будуть змушені постійно переганяти Ту-95.

Авіаційний аналітик Костянтин Криволап в ефірі FREEDOM фактично висміяв "ноу-хау" окупантів з покришок.

"Пристрій з цими покришками... Ще поставили б панцирні ліжка, було б зовсім добре. На танки ж ставлять якісь сітки... Ну, панцирні ліжка з казарм повитаскували і поставили на літаки, було б ефективніше. Від чого це врятувало б?" - поставив риторичне запитання Криволап.

Він зазначив, що самі Ту-95 є старою технікою.

"Імпортні запчастини там, ймовірно, навряд чи (є - Главред). Можливо, там стоїть якесь нове навігаційне обладнання. Може, зроблено щось по приладах... Ну, невідомо. Цікаво, вони хоч туалет там поставили, чи ні?! Тому що перші Ту-95 літали з відрами", - висловився експерт.

Ці літаки росіяни змушені переганяти з аеродрому на аеродром. Але не всі бази можуть забезпечити комплексне обслуговування Ту-95.

"База "Оленья" під Мурманськом... туди приземлялися стратегічні бомбардувальники перед тим, як починати патрулювання. Там серйозної бази не розгорнуто, там просто заправка. Там обмежена територія для літаків. Вони були змушені злетіти з "Енгельса" на цю "Оленью". Інша точка дислокації, де вони можуть нормально обслуговувати літаки, - це аеродром "Українка" в Амурській області. Їм доводиться періодично перелітати на "Енгельс", щоб хоч трошки там обслужитися. А так їм доведеться літати ще далі - в "Українку", - пояснив Криволап.

Удари по росавіації і шини на Ту-95

Протягом останнього місяц військові об'єкти росіян на окупованих територіях і в самій Росії атакують ледь не щодня. Скаржаться росіяни і на удари БПЛА по військових аеродромах.

Зокрема, наприкінці серпня диверсанти ГУР ударами дронів знешкодили 5 літаків на аеродромах в РФ.

Однак ворог намагається захищати техніку і вдається до "профілактичних" заходів. Наприклад, CNN показав супутникові знімки, зроблені на "Енгельсі" в Саратовській області (незадовго після "бавовни"), на яких Ту-95 було обкладено автомобільними шинами.

Експерти вказують, що літаки з покришками все одно видно під інфрачервоними камерами.

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