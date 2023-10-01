У КНДР зганьбилися абсурдною заявою щодо війни РФ з Україною

У МЗС Північної Кореї зазначили, що їхня країна і Росія нібито мають традиційні відносини дружби.

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У КНДР заявили про дружбу з країною-окупантом / Колаж Главред, фото скріншот з відео

В Північній Кореї зробили нову абсурдну заяву з приводу війни в Україні, що повторює наративи російської пропаганди.

Заступник міністра закордонних справ КНДР ім Чхон Іль заявив, що у війні РФ, розв'язаній з Україною, нібито винен Захід. Про це повідомляє інформагентство Yonhap.

За його словами, загрозу міжнародному порядку і глобальному миру несуть США через створення альянсів по всьому світу, а НАТО є "організатором української кризи".

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У МЗС Північної Кореї також зазначили, що їхня країна і Росія нібито мають традиційні відносини дружби, а також співпраці.

При цьому Пхеньян традиційно звинуватив США в спробах створити у світової громадськості помилкове враження про те, що відносини КНДР і РФ загрожують глобальному світу.

Ім Чон Іль стверджує, що нібито США і Захід нібито підштовхнули відносини між його країною і Росією "до вершини розвитку".

"Відносини КНДР і Росії виходять на новий високий етап... і служать потужною фортецею і стратегічним опорним пунктом для збереження миру і стримування військових загроз і втручання імперіалістів", - йдеться в заяві чиновника.

Раніше Кім Чен Ин відвідав Росію з візитом. У своїй заяві він вже встиг відкрито заявити про підтримку агресії Путіна і навіть побажати росіянам "перемоги" у війні.

За словами Кирила Буданова, Північна Корея вже півтора місяці постачає російським окупантам боєприпаси, зокрема снаряди 122 мм і 152 мм, а також ракети до "Градів".

Нагадаємо, за даними Reuters, якщо Північна Корея надасть Росії артилерійські снаряди та іншу зброю, це допоможе країні-агресору розширити запаси боєприпасів, але навряд чи змінить хід війни. Але доступ до цих запасів, найімовірніше, значно збільшить можливості Росії в короткостроковій перспективі.

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