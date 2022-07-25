Більше сотні HIMARS та боєздатні бригади: експерт розповів, що потрібно ЗСУ для кроку до перелому

Україні потрібны 4-5 боєздатних бригад та близько 150 РСЗВ типу HIMARS - експерт / Вікіпедія, Twitter Резніков

Для того щоб закріпити свої успіхи на фронті і зробити крок до перелому на війні з Росією, українській армії потрібні боєздатні частини і з'єднання. Має бути присутня можливість для проведення маневрів з вогневим ураженням. Ситуація також залежить від стану оборони противника. На велику протяжність фронту ЗСУ потрібно 4-5 бригад і близько 150 одиниць реактивних систем залпового вогню типу HIMARS. Про це заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"Тут потрібні не одиниці, а боєздатні частини і з'єднання. Щоб не просто стріляти, а вести тактичні маневрені дії з вогневим ураженням. Багато в чому це залежить від побудови оборони противника: наскільки вона щільно обладнана, наскільки сильно укріплена в інженерному відношенні, наскільки видалені логістичні центри і пункти управління. Тобто, це ціла сукупність. Грубо кажучи, на таку протяжність фронту потрібно 4-5 бригад, орієнтовно близько 150 одиниць", - розповів він у інтерв'ю Главреду.

Також експерт зазначив, що сили оборони України використовують на фронті не тільки РСЗВ HIMARS, а й іншу далекобійну артилерію.

"Справа у тому, що війська України застосовують не тільки HIMARS, а й іншу далекобійну артилерію. Знову ж таки це питання до Генштабу. Ми вдячні за будь-яку допомогу, навіть за 9 ракетних систем HIMARS, які працюють зараз", - додав він і підкреслив, що ЗСУ потрібно більше одиниць військової техніки.

Далекобійна артилерія HIMARS в Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 24 липня заявив, що влада досягла домовленостей із Заходом щодо нових постачань далекобійної артилерії Україні. За словами голови ОП, Київ очікує на отримання 25-30 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS та MLRS.

Журналісти The Washington Post опублікували матеріал, у якому командир батальйону 93-ї механізованої бригади ЗСУ Богдан Дмитрук розповів про те, що після отримання HIMARS деяким батальйонам вдається зберігати більше життів українських солдатів. Також, за його словами, війська РФ намагаються відсунути свої озброєння вглиб окупованих територій, щоб вони опинилися поза зоною досяжності американських ракетних систем.

читайте такожОкупанти поспіхом латають дірки: HIMARS вдарили по ще одному мосту на ХерсонщиніМіністр оборони Олексій Резніков 25 липня сказав, що Збройні сили України знищили вже 50 складів військової техніки окупантів РФ. За його словами, такі дії руйнують логістику загарбників і не дають їм вести активні бойові дії, що прикриваються сильним вогнем артилерії

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