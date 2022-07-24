ЗСУ отримають десятки HIMARS і MLRS: Єрмак розкрив деталі домовленостей з США

Україні передадуть більше західних РСЗВ / Офіс президента України, Вікіпедія

Досягнуто домовленості з союзниками щодо передачі Україні 25-30 одиниць РСЗВ HIMARS і MLRS.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

У той же час він підкреслив, що зараз саме логістика доставки ракет для РСЗВ є ключовим питанням.

"Після зустрічі з президентом, командою офісу та уряду голова Комітету з питань збройних сил Палати Представників Конгресу США Адам Сміт в інтерв'ю ЗМІ назвав кількість HIMARS і MLRS, які передадуть Україні США і союзники. Зараз мова йде про 25-30 одиниць і велику кількість боєприпасів до них. Саме логістика доставки ракет для РСЗВ зараз є ключовим питанням і мене тут добре зрозуміють військові", - зазначив Єрмак.

Він запевняє, що ця логістика є і буде системною для забезпечення стабільної та ефективної роботи РСЗВ на різних ділянках фронту.

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

читайте такожБрянськ, Воронеж і Ростов під прицілом: в РФ істерять через нові ракети для HIMARS ЗСУ

Читайте також: