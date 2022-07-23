"Так багато, як зможемо". у США розповіли, скільки ще HIMARS отримає Україна

Скільки HIMARS можуть ще надати Україні/ Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

Незабаром Україна має шанси отримати ще кілька ракетних систем HIMARS з США та інших західних країн, повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт.

За його словами, Вашингтон готовий надати Україні стільки HIMARS, скільки зможе.

"Не факт, що в нашому арсеналі є 50 таких установок. Я думаю, зараз мета - досягти кількості 25-30 ракетних установок залпового вогню. Це буде поєднання HIMARS та декількох систем MLRS із Великобританії та низки інших країн", - зазначив Сміт.

За його інформацією, досягти позначки в 50 або 60 установок буде складно, але 25 або 30 - це реалістична цифра. Крім самих систем потрібно надати якомога більше боєприпасів і ракет для них.

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Військова допомога Україні

20 липня США і союзники зобов'язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, 12 з них вже знаходяться на українській території.

Керівництво військово-повітряних сил США не виключає можливість поставок українській армії в рамках військової допомоги американських військових літаків А-10 Thunderbolt II. Вашингтон готовий до обговорення цього питання з українською стороною.

Іспанія може передати Україні близько 30 одиниць важкої військової техніки, а саме – 10 танків Leopard та близько 20 гусеничних бронетранспортерів M113.

Міністерство оборони Німеччини відмовилося постачати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs. Міністр оборони країни Крістін Ламбрехт пояснила відмову інтересами безпеки Німеччини.

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