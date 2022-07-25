HIMARS змінюють хід війни: обстріли РФ скоротилися в 10 разів - The Washington Post

HIMARS на озброєнні ЗСУ / The Washington Post/Anastasia Vlasova

Після надходження до Збройних сил України американських реактивних систем залпового вогню HIMARS і їх застосування на фронті, число вбитих і поранених бійців ЗСУ в деяких батальйонах різко зменшилося.

За словами командира батальйону 93-ї механізованої бригади ЗСУ Богдана Дмитрука, нещодавно українські сили завдали удару за допомогою РСЗВ HIMARS по складу ЗС РФ в окупованому Ізюмі Харківської області. Після цього кількість російських обстрілів скоротилася в десять разів, пише The Washington Post.

Він уточнив, що тільки в його батальйоні кількість убитих і поранених різко зменшилася в порівнянні з втратами три місяці тому, коли солдати тільки перебралися на цей відрізок лінії фронту.

"Щотижня у нас приблизно один хлопець отримує струс мозку. А до удару їх було близько двох-трьох на день через інтенсивність обстрілів", – розповів комбат.

За словами Дмитрука, російські сили намагаються зберегти вцілілі снаряди після знищення складу боєприпасів. Крім того, окупанти побоюються, що артобстріли спровокують удари по їхніх позиціях.

"Вони поняття не мають, де вона [пускова установка] знаходиться", - підкреслив український військовий.

Комбат ЗСУ додав, що росіяни намагаються адаптуватися до нових умов, переміщаючи своє озброєння вглиб окупованої території, сподіваючись опинитися за межами досяжності HIMARS.

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HIMARS для ЗСУ

Раніше глава ОП Андрій Єрмак заявив про те, що досягнута домовленість з союзниками щодо передачі Україні 25-30 одиниць РСЗВ HIMARS і MLRS.

У той же час він підкреслив, що зараз саме логістика доставки ракет для РСЗВ є ключовим питанням.

Як відомо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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