HIMARS - вбивця російських складів БП: Резніков озвучив результати роботи американських РСЗВ

Резніков озвучив результати роботи американського РСЗВ / скріншот

Українські воїни знищили 50 російських складів боєприпасів за допомогою поставлених США реактивних систем HIMARS.

З такою заявою виступив Міністр оборони України Олексій Резніков, пише Reuters.

"Це обриває їх (російські) логістичні ланцюжки і позбавляє їх можливості вести активні бойові дії і прикривати збройні сили сильним артилерійським обстрілом", - заявив Резніков.

Нагадаємо, що після надходження до Збройних Сил України американських реактивних систем залпового вогню HIMARS та їх застосування на фронті, кількість убитих і поранених бійців ЗСУ в деяких батальйонах різко зменшилася.

читайте такожУ Зеленського ракети для HIMARS назвали головним "прискорювачем" перемоги України у війніЗа словами командира батальйону 93-ї механізованої бригади ЗСУ Богдана Дмитрука, нещодавно українські сили завдали удару за допомогою РСЗВ HIMARS по складу ЗС РФ в окупованому Ізюмі Харківської області.

Раніше експерт пояснив, при якій умовіі ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км. Саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

Читайте також: