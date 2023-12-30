Понад 150 загиблих і поранених: РФ вдарила по десятках міст і сіл – Зеленський

В Україні тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашньої російської атаки. Постраждали близько 120 міст і сіл - сотні цивільних об'єктів.
"Я дякую всім нашим рятувальникам ДСНС України, працівникам і працівницям комунальних підприємств, поліцейським, всім, хто зараз на місцях допомагає, підтримує людей, розбирає завали і відновлює нормальне життя", - написав в Telegram президент України Володимир Зеленський.
За його словами, всього через цей удар терористів постраждали 159 осіб. Серед них станом на даний момент, на жаль, 39 загиблих.
"Мої співчуття рідним і близьким. Усім пораненим та травмованим надано необхідну допомогу. Окремо хочу подякувати всім лідерам світу, політикам та громадським діячам, які засудили цю атаку. Спасибі журналістам з багатьох країн, які підтримують наших людей і розповідають правду про російське зло і про наш захист. Зброя в руках українців - це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знову і знову доводить - не можна зволікати з допомогою протистоять терору. Ми всі разом повинні перемогти терор", - йдеться в повідомленні.
Ракетний удар РФ по Україні
Нагадаємо, вранці 29 грудня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога - країна-агресор атакує ракетами. Вибухи прогриміли в ряді міст, в тому числі і в столиці.
У Святошинському районі столиці, за попередніми даними, впали уламки збитої ракети. У Подільському районі горить Складське приміщення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". В результаті атаки РФ в Києві є загиблі.
У Дніпрі в ході масованої ракетної атаки прогриміла серія вибухів. У Дніпрі горить один з торгових центрів. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про постраждалих і загиблих у Дніпрі.
У Харкові після ударів РФ 22 прильоту: є поранені, є загиблі. Окупанти Росії з 5 до 8 ранку 29 грудня влаштували ракетний обстріл Харкова, зафіксовані удари по школі, лікарні та житлових будинках, сказав Ігор Терехов.
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