Навіть якщо ЗСУ вийдуть з Бахмута, місто пропонує окупантам мало оперативних переваг / Ілюстраційне фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти не змогли винести уроки з попередніх дорогих кампаній, зосереджених на незначних в оперативному відношенні населених пунктах. На думку експертів, бої за місто Бахмут в Донецькій області нагадують попередні спроби російських окупантів взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ і можуть стати пасткою для загарбників.

В ISW нагадали, що військові з кінця травня постійно витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо міста, а в наступні шість місяців змогли захопити всього лише кілька кілометрів території. При цьому вони зазнали великої кількості жертв.

Фото understandingwar.org

"Ця схема операцій дуже нагадує попередні їхні спроби взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ на початку війни", – зазначили аналітики.

За оцінками ISW, протягом червня і липня 2022 року Сили оборони України фактично дозволили російським військам зосередити увагу на зазначених двох містах поблизу кордону з Луганською областю, що мають обмежене оперативне і стратегічне значення, щоб отримати вигоду з триваючої деградації російської живої сили і техніки впродовж місяців наполегливих боїв.

Війська РФ зрештою захопили Лисичанськ і Сєвєродонецьк і досягли кордону Луганської області, але цей тактичний успіх призвів до незначного оперативного ефекту.

"Зусилля Росії в цій області здебільшого зайшли в глухий кут, як і на початку липня. Навіть якщо її війська продовжать просуватися до Бахмута і в його межах, навіть якщо вони форсують контрольований відхід українців з міста (як це було в Лисичанську), сам Бахмут пропонує їм мало оперативних переваг", – заявили в ISW.

Аналітики зазначають, що втрати, пов'язані з шістьма місяцями жорстоких боїв навколо Бахмута, набагато переважують будь-яку оперативну перевагу, яку загарбники можуть отримати від окупації міста.

Водночас російські наступи навколо Бахмута поглинають значну частину доступної бойової потужності ЗС РФ, потенційно сприяючи продовженню українських контрнаступів в інших місцях.

Як повідомляв Главред, в Росії поширили фейкову інформацію про значні успіхи окупаційної армії на Бахмутському напрямку та просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 30 листопада.

За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.

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