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У РФ заявили про прорив оборони ЗСУ в районі Бахмута: в ISW спростували фейк

30 листопада 2022, 06:41

Війська РФ мінімально просунулися до південно-східних околиць Бахмута. Але в Росії придумали фейк про окупацію багатьох населених пунктів навколо міста.

ВСУ, війна, українські військові
Загрози неминучого оточення Бахмута немає, вважають в ІSW / Ілюстраційне фото 93-ї ОМБр Холодний Яр

У Росії поширили фейкову інформацію про значні успіхи окупаційної армії на Бахмутському напрямку та просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 30 листопада.

За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.

У ІSW зазначають, що загрози неминучого оточення Бахмута немає. Однак важкі бої на цьому напрямку тривають.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська мінімально просунулися до південно-східних околиць Бахмута. У РФ же придумали фейк про окупацію багатьох населених пунктів навколо міста і прорив української оборони на трасі t0513 у бік Часового Яру.

Пропагандисти також заявили, що оперативний наступ навколо Бахмута є першою перемогою після взяття Сєвєродонецька та Лисичанська, проте жодних доказів їхніх повідомлень немає.

Також повідомляється, що російські війська посилили наступальні операції на північний схід від Бахмута навколо Сіверська і Соледара 29 листопада, ймовірно, намагаючись скористатися підвищенням морального духу від заявлених успіхів Росії навколо Бахмута.

Крім того, в РФ поширили інформацію про окупацію Спірного, проте її спростували самі ж окупанти.

Тим часом Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаки на північний схід від Бахмута в районі Бахмутського вздовж траси Т1302 і поблизу Соледара.

Також повідомлялося, що українські сили відбили атаки в межах 35 км на північний схід від Бахмута - поблизу Серебрянки, Верхньокам'янського, Берестового, Білогорівки та Яковлівки.

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Як повідомляв Главред, спікер східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що бійці Збройних сил України вже знищили професійний "кістяк" Збройних сил РФ, тому на Авдіївському і Бахмутському напрямках окупанти кидають у бій мобілізовані кадри.

Головний план ЗСУ на Авдіївському та Бахмутському напрямках - максимально вимотати противника, завдати йому непоправних втрат.

Зазначимо, в боях під Бахмутом Донецької області російські окупаційні війська зазнають катастрофічних втрат. У Мережу потрапили кадри великої кількості трупів російських солдатів під Бахмутом.

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