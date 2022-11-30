У РФ заявили про прорив оборони ЗСУ в районі Бахмута: в ISW спростували фейк

Загрози неминучого оточення Бахмута немає, вважають в ІSW / Ілюстраційне фото 93-ї ОМБр Холодний Яр

У Росії поширили фейкову інформацію про значні успіхи окупаційної армії на Бахмутському напрямку та просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 30 листопада.

За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.

У ІSW зазначають, що загрози неминучого оточення Бахмута немає. Однак важкі бої на цьому напрямку тривають.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська мінімально просунулися до південно-східних околиць Бахмута. У РФ же придумали фейк про окупацію багатьох населених пунктів навколо міста і прорив української оборони на трасі t0513 у бік Часового Яру.

Пропагандисти також заявили, що оперативний наступ навколо Бахмута є першою перемогою після взяття Сєвєродонецька та Лисичанська, проте жодних доказів їхніх повідомлень немає.

Також повідомляється, що російські війська посилили наступальні операції на північний схід від Бахмута навколо Сіверська і Соледара 29 листопада, ймовірно, намагаючись скористатися підвищенням морального духу від заявлених успіхів Росії навколо Бахмута.

Крім того, в РФ поширили інформацію про окупацію Спірного, проте її спростували самі ж окупанти.

Тим часом Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаки на північний схід від Бахмута в районі Бахмутського вздовж траси Т1302 і поблизу Соледара.

Також повідомлялося, що українські сили відбили атаки в межах 35 км на північний схід від Бахмута - поблизу Серебрянки, Верхньокам'янського, Берестового, Білогорівки та Яковлівки.

Як повідомляв Главред, спікер східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що бійці Збройних сил України вже знищили професійний "кістяк" Збройних сил РФ, тому на Авдіївському і Бахмутському напрямках окупанти кидають у бій мобілізовані кадри.

Головний план ЗСУ на Авдіївському та Бахмутському напрямках - максимально вимотати противника, завдати йому непоправних втрат.

Зазначимо, в боях під Бахмутом Донецької області російські окупаційні війська зазнають катастрофічних втрат. У Мережу потрапили кадри великої кількості трупів російських солдатів під Бахмутом.

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