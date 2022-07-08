Бойовики "ДНР" скасували заборону на смертну кару: іноземці, які воювали за Україну, під загрозою

Бойовики "ДНР" скасували заборону на смертну кару: / Колаж фото УНІАН та Amurburg

Бойовики з угруповання "ДНР" скасували мораторій на смертну кару. Таке повідомлення опублікували в п'ятницю, 8 липня, в повідомленні "пресслужби парламенту".

Як говориться в тексті, рішення набуде чинності після опублікування закону про поправки до відповідної статті "Кримінально-виконавчого кодексу ДНР".

Також повідомляється, що виконання смертних вироків передбачається непублічно через розстріл. При застосуванні заходів повинні бути присутніми лікар, прокурор, представник адміністрації "установи", де проводять страту.

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Нагадаємо, у терористичного угруповання "ДНР" 9 червня так званий "Верховний суд" виніс вирок іноземцям, які захищали Україну зі зброєю в руках від російського вторгнення.

При цьому трьох воювали на боці України іноземців засудили до вищої міри покарання,

Йдеться про британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також про марокканця Брагіма Саадуна.

Засуджені іноземці мають намір оскаржити смертний вирок, заявив один з адвокатів.

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"Я категорично засуджую вирок Ейдену Асліну і Шону Піннеру, яких утримують Російські маріонетки на сході України. Вони є військовополоненими", - написала керівник британської дипломатії

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