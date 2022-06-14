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Переконав Путіна, що той як Петро I: У МВС розкрили роль у війні куратора " Л/ДНР" Кірієнка

14 червня 2022, 14:33

Нібито саме чиновник Сергій Кірієнко - автор ідеї, що тимчасово окуповані райони України неодмінно потрібно офіційно "приєднати" до Росії.

Путін, Кирієнко
Володимир Путін і Сергій Кірієнко / ua.depositphotos.com і "Вікіпедія"

Наслідувати у своїй поведінці першого російського імператора Петра I нинішньому диктатору Володимиру Путіну рекомендував Сергій Кірієнко, який займає пост першого заступника керівника його адміністрації. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського Вадим Денисенко, повідомляє "Радіо НВ"

"В кінці травня-початку червня Кірієнко вже кілька разів приїжджав не тільки на окупований Донбас, але і в Херсон з Мелітополем. Чиновник колись і висунув колективну ідею повної анексії цих територій. І саме йому приписують - мовляв, переконав Путіна. Мовляв, потрібно анексувати території і ставати як Петро і. Це дуже подобається Путіну. Йому дуже подобається повторювати, що він Петро I", – вважає Денисенко.

Як вважає радник керівника МВС, саме через вказівки Кірієнка в останні місяці серед верхівки угруповань "ЛНР" і "ДНР"дуже і дуже швидко змінюється "влада". І тепер, вперше з 2014 року, співробітники російських силових відомств на це ніяк не впливають.

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Нагадаємо, раніше 9 червня на зустрічі з молодими комерсантами російський диктатор Володимир Путін порівняв себе з першим російським імператором Петром I.

"Петро I Північну війну 21 рік вів. Здавалося б, воював зі Швецією, щось відторгав. Нічого він не відторгав, він повертав, так, так і є. Повертав і зміцнював. Судячи з усього, на нашу долю теж випало повертати і зміцнювати", - заявив Путін.

Але на такому російський диктатор не зупинився. 12 червня, на церемонії вручення державних премій РФ, він також вирішив вихвалити "ратні перемоги" і нагадав про правління Петра I.

"Петра по праву називають великим реформатором, йому вдалося домогтися корінних перетворень практично у всіх сферах життя, перш за все в управлінні державою, в економічному розвитку, у створенні потужних, непереможних армії і флоту", – сказав господар Кремля.

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Автор: Єгор Бунін
новини Росії Володимир Путін війна Росії та України
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