Воював проти сина і розстрілював будинки в Сєвєродонецьку: ЗСУ взяли в полон "міліціонера ДНР"

Полонений / СБУ

У Луганській області під час боїв військовослужбовці ВСУ взяли в полон зрадника, який воював на боці окупантів.

Як повідомляє СБУ, полоненим виявився житель Донецька, який з 2015 року воює проти української армії у складі танкового підрозділу "народної міліції ДНР".

Зрадник разом з російськими військовими прибув в Луганську область на самому початку війни, в той час, як його рідний син воює на боці України.

"У мене сім'я: дружина і син з 2014 проживають в місті Дніпрі. Я сам з 2015 військовослужбовець "ДНР". 25 березня 2022 ми висунулися, щоб почати активні бойові дії з ЗСУ", - розповідає бойовик.

Він зізнається, що розстрілював з танка хімзавод "Зоря" в Рубіжному, драматичний театр і житлові будинки в старій частині Сєвєродонецька, де ховалися від обстрілів мирні городяни.

За наказом він рівняв місто з землею,"прокладаючи проходи" для своєї піхоти.

Під час боїв у Луганській області військовослужбовці ЗСУ взяли в полон його та кількох "піхотинців".

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося змонтована відеоісторія одного з російських окупантів, які потрапили в полон до українців - лейтенанта Юрія Шалаєва, випускника Московського вищого командного училища, командира мотострілецького взводу 70-го гвардійського мотострілецького полку ‒ з дислокацією в місті Шалі (Чечня).

На останніх кадрах відео помітно, як окупант тремтить від страху, сидячи в якомусь сараї, і потайки знімає йдуть по полю українських бійців. На початку квітня Шалаєв потрапив у полон ЗСУ.

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