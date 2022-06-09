У Британії відреагували на "вирок" британським громадянам у "ДНР"

За словами Трас, це "фіктивний вирок, який не має ніякої легітимності".
Міністр закордонних справ Британії Елізабет Трас відреагувала на "вирок "фейкового" суду" "ДНР" трьом іноземним бійцям, серед яких двоє громадян Британії до смертної кари.
Як написала в Twitter Трас, цей "вирок" нелегітимний.
"Я категорично засуджую вирок Ейдену Асліну і Шону Піннеру, яких утримують Російські маріонетки на сході України. Вони є військовополоненими", - пише Трас.
За її словами, це "фіктивний вирок, який не має ніякої легітимності".
"Мої думки з сім'ями. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб їх підтримати", - додала вона.
У "ДНР" винесли смертний вирок трьом іноземцям
У терористичній "ДНР" 9 червня так званий "верховний суд" виніс вирок іноземцям, які захищали Україну зі зброєю в руках від російського вторгнення.
При цьому вонм воювали на боці України, але засудили до вищої міри покарання, повідомляють російські ЗМІ.
Додамо, що мова про британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також про марокканця Брагіма Саадуна.
Засуджені іноземці мають намір оскаржити смертний вирок, заявив один з адвокатів.
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