У Британії відреагували на "вирок" британським громадянам у "ДНР"

Ліз Трас / reuters, скріншот

Міністр закордонних справ Британії Елізабет Трас відреагувала на "вирок "фейкового" суду" "ДНР" трьом іноземним бійцям, серед яких двоє громадян Британії до смертної кари.

Як написала в Twitter Трас, цей "вирок" нелегітимний.

"Я категорично засуджую вирок Ейдену Асліну і Шону Піннеру, яких утримують Російські маріонетки на сході України. Вони є військовополоненими", - пише Трас.

За її словами, це "фіктивний вирок, який не має ніякої легітимності".

"Мої думки з сім'ями. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб їх підтримати", - додала вона.

У "ДНР" винесли смертний вирок трьом іноземцям

У терористичній "ДНР" 9 червня так званий "верховний суд" виніс вирок іноземцям, які захищали Україну зі зброєю в руках від російського вторгнення.

При цьому вонм воювали на боці України, але засудили до вищої міри покарання, повідомляють російські ЗМІ.

Додамо, що мова про британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також про марокканця Брагіма Саадуна.

Засуджені іноземці мають намір оскаржити смертний вирок, заявив один з адвокатів.

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