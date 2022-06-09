У "ДНР" винесли смертний вирок трьом іноземцям, які воювали за Україну

У терористичній "ДНР" так званий "верховний суд" виніс вирок іноземцям, які захищали Україну зі зброєю в руках від російського вторгнення.

При цьому трьох воювали на боці України іноземців засудили до вищої міри покарання, повідомляють російські ЗМІ.

Додамо, що мова про британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також про марокканця Брагіма Саадуна.

Засуджені іноземці мають намір оскаржити смертний вирок, заявив один з адвокатів.

Як пишуть росЗМІ, іноземні бійці нібито "визнали" себе винними в "діях, спрямованих на насильницьке захоплення влади". Асліна також звинуватили в "проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності".

Додамо, що іноземні бійці є військовополоненими, при цьому їх страта є військовим злочином, що порушує Женевську конвенцію.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів - російські окупанти утримують у полоні понад 2 з половиною тисячі українських захисників Маріуполя.

У відповідь на питання про плани окупантів швидко влаштувати розправу над українськими героями Зеленський уточнив, що не готовий таке коментувати, оскільки окупанти регулярно озвучують свої все нові і нові маячні плани для власного піару.

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