У "ДНР" винесли смертний вирок трьом іноземцям, які воювали за Україну

Трьох іноземців, які воювали на боці України, засудили до вищої міри покарання.
У терористичній "ДНР" так званий "верховний суд" виніс вирок іноземцям, які захищали Україну зі зброєю в руках від російського вторгнення.
При цьому трьох воювали на боці України іноземців засудили до вищої міри покарання, повідомляють російські ЗМІ.
Додамо, що мова про британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також про марокканця Брагіма Саадуна.
Засуджені іноземці мають намір оскаржити смертний вирок, заявив один з адвокатів.
Як пишуть росЗМІ, іноземні бійці нібито "визнали" себе винними в "діях, спрямованих на насильницьке захоплення влади". Асліна також звинуватили в "проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності".
Додамо, що іноземні бійці є військовополоненими, при цьому їх страта є військовим злочином, що порушує Женевську конвенцію.
Раніше президент Володимир Зеленський розповів - російські окупанти утримують у полоні понад 2 з половиною тисячі українських захисників Маріуполя.
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