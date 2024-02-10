"Авдіївка скоро може впасти": експерт сказав, хто винен у складній ситуації на фронті

Щодня в Авдіївці гинуть або отримують поранення близько тисячі російських солдатів, що робить це поле бою одним із найдорожчих у війні.

https://glavred.net/ukraine/avdeevka-skoro-mozhet-past-ekspert-skazal-kto-vinovat-v-slozhnoy-situacii-na-fronte-10540568.html Посилання скопійоване

Окупанти можуть скоро захопити Авдіївку/ Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Zelenskiy/Official

Попри величезні втрати, армія РФ, ймовірно, опинилася на межі того, щоб захопити Авдіївку або те, що від неї залишилося. Мер міста Віталій Барабаш минулого тижня говорив, що окупанти досягли зруйнованих околиць міста, і ситуація зараз "критична". Про це пише The Telegraph.

Видання зазначає: за оцінками британської розвідки, щодня в Авдіївці гинуть або отримують поранення близько тисячі російських солдатів, що робить це поле бою одним із найдорожчих у війні.

відео дня

"Як і у випадку з Бахмутом (...) цінність Авдіївки швидше символічна, ніж стратегічна. Але якщо росіяни справді захоплять місто, історія перемоги може перестати зводитися лише до грубої російської військової потужності. Будуть також поставлені запитання про те, чи слабшають сили України. Вони виснажені не лише двома роками безжальних ударів, а й ослабленням підтримки Заходу", - йдеться в статті.

За словами українського командування, нещодавні блокування пакетів військової допомоги у США та ЄС призвели до катастрофічної нестачі артилерії на лінії фронту в Авдіївці. Ще влітку обидві сторони закидали одна одну снарядами приблизно в рівних кількостях. Тепер співвідношення приблизно один до п'яти.

"Загальна думка така, що якщо Авдіївка впаде, в цьому буде провина Америки", - вважає Глен Грант, колишній аташе з питань оборони Великої Британії в країнах Балтії та колишній радник міністерства оборони України.

"Затримки з підтримкою були надто великі, в українців закінчується все, а європейці поки що не змогли поліпшити постачання, щоб компенсувати цю втрату. Головне, що не вистачає артилерійських боєприпасів і ракет, їх часом майже немає", - сказав він.

Ситуація в Авдіївці

9 лютого начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що

ситуація в Авдіївці Донецької області "дуже складна". Російські війська намагаються штурмувати позиції ЗСУ і здійснюють лобові атаки.

"Ворог через дачний масив хоче відрізати частину міста, відрізати коксохім. І тисне туди дуже потужно. Хлопці відпрацьовують, не дають їм робити просування, але ситуація дуже непроста", - сказав Барабаш.

Військова допомога Україні

8 лютого в Сенаті США розглянули законопроєкт щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, але цього разу без включення питань міграційної реформи та безпеки кордону. Проголосувало понад 60 сенаторів, що означає, Сенат США ухвалив процедурне рішення для розгляду надання допомоги Україні. Далі це питання має розглянути Палата представників.

Тим часом високопоставлені парламентарії країн Північної Європи та Балтії відвідали Вашингтон і висловили свою тривогу щодо відсутності чіткої стратегії США з приводу допомоги Україні. Вони наполягають на ухваленні Конгресом рішення про продовження підтримки Києва.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.