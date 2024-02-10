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Ресурсів – на два місяці: у Раді зробили тривожну заяву щодо допомоги США

Олексій Тесля
10 лютого 2024, 15:58
Нова хвиля мобілізації не відбудеться без демобілізації, каже Давид Арахамія.
Арахамія, ВДУ
Давид Арахамія розповів про перспективи допомоги США / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, скріншот із відео

Україні вистачить ресурсів на два місяці для протистояння російській агресії, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Протягом цього часу у США можуть узгодити фінансування допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, підкреслив він у коментарі Report.

"У нас вистачить ресурсів на два місяці, тому ми почуваємося в безпеці", - сказав Арахамія, додавши, що в найближчі два місяці США узгодять допомогу.

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Український політик каже, що нова хвиля мобілізації не відбудеться без демобілізації, оскільки на оснащення і навчання людей потрібні додаткові витрати.

"Під час підготовки до контрнаступу ми мали понад 200 тисяч навчених солдатів. Деякі з них пройшли навчання в Румунії, Франції, Італії, Іспанії та інших країнах. За наявними домовленостями, навчання проводилися коштом цих країн", - пояснив парламентарій.

У зв'язку з цим Україна шукатиме можливість фінансування мобілізації за рахунок внутрішніх джерел, пояснив він.

"Нещодавно Євросоюз ухвалив програму в 50 млрд євро терміном на 4 роки. Тобто у нас є певні фінансові кошти на майбутні 4 роки. Минулого тижня я був у США і став свідком підтримки України. Однак всередині ще залишаються невирішеними питання, пов'язані з кордоном", - додав Арахамія.

Раніше Мусієнко назвав основну небезпеку на 2024 рік. Позиційна війна може бути корисною для накопичення сил і підготовки до нового прориву, але вона може і бути небезпечною, адже є ризик "заморожування" війни.

Нагадаємо, раніше Мусієнко оцінив ризик захоплення окупантами Часового Яру. Поблизу Часового Яру українським військовим потрібно більше артилерії, більше снарядів і боєприпасів, сказав експерт.

Як повідомлялося раніше, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю Главреду зазначив, що через активність окупантів існує ризик втрати контролю над Авдіївкою. Якщо Росії вдасться закріпитися там, вона отримає значний тактичний виграш.

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Давид Арахамія війна Росії та України
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