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Схуд до кісток: історія маріупольського захисника, який пережив "концтабори" в РФ

Яна Ставська
11 лютого 2024, 12:15
Військового повернули в результаті обміну полоненими 4 січня.
Схуд до кісток: історія маріупольського захисника, який пережив
Чоловік - з оборонців "Азовсталі", зараз проходить лікування / Колаж Главреда. Фото: svoi.city

За два роки російського полону військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Володимир Цема-Бурсов схуд на 38 кг й отримав цілий "букет" хронічних захворювань.

До повномасштабного вторгнення Володимир працював музикантом на круїзних лайнерах. Втім, з початку пандемії коронавірусу повернувся на Батьківщину і вступив до лав Нацгвардії - у військовий оркестр, йдеться у публікації видання "Свої. City".

Володимир пережив бої з окупантами, разом з побратимами організовував спроби втечі з оточеного заводу, однак у квітні 2022 року потрапив у російський полон, де пробув 20 місяців.

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У полоні військового разом з іншими українськими захисниками часто били, позбавляли їжі і змушували слухати російський гімн.

Обмін відбувся 4 січня.

"Літак був просторим, не таким, як нас доставляли у в'язницю. Були довгі лавки. Руки, як раніше, вже не зв’язували, але їх треба було тримати на колінах долонями вверх, голови опущені. Я на деякий час заснув, бо погано почувався. А прокинувся, то літак вже приземлився в Бєлгороді. Нас пересадили в автобус і повезли на кордон з Україною, в Сумську область. Десь на пів дороги з автобуса вийшов конвой - їх було двоє. На прощання вони прочитали нам "проповідь", що ми не правильно поводимося, що ми "у***" та "нацисти". Все те, що нам вони розповідали впродовж всього часу в тюрмі. До кордону з нами в автобусі залишався лише водій", - згадує день обміну Володимир.

Групу українських воїнів зустріли місцеві небайдужі з українськими прапорами. Захисників відправили до однієї з лікарень, нагодували і видали одяг, телефон тощо.

За словами колишнього полоненого, лікарі діагностували в нього цілий "букет" захворювань.

"Зараз я на лікуванні в одному з медзакладів на Полтавщині. Стан мого здоров’я набагато гірший, ніж я очікував. У мене, як то кажуть, "цілий букет" хвороб, серед яких хронічний гастрит на стадії загострення, неалкогольна жирова хвороба печінки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) - хвороба травної системи людини, хронічний простатит на стадії ремісії тощо", - поділився Володимир.

Обмін полоненими - останні новини

8 лютого Україна повернула з полону ще 100 українців. Серед звільнених військовослужбовців - 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

До прикладу, з російського полону вдалося врятувати медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", та рідних братів Миколу і Романа. Щонайменше 28 звільнених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому - 20.

Попередній великий обмін відбувся 31 січня. Додому вдалося повернути 207 українців. Однак РФ не віддала 65 військових, які, за словами окупантів, нібито були на борту російського літака Іл-76.

Главред також писав, що український військовий Юрій Галкін, який повернувся до України у межах великого обміну військовополоненими 31 січня 2024 року, загинув у ДТП 8 лютого.

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війна в Україні ЗСУ військовополонені обмін полоненими війна Росії та України
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