'Ситуація напружена': генерал назвав території, куди окупанти кинули всі сили

Тарнавський наголосив, що свіжі сили ЗСУ вже вступили в бій та мають успіхи.

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ЗСУ знищують російських окупантів на фронті / колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Бригадний генерал, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що ситуація на лінії фронту є напруженою, але контрольованою залишається обстановка в операційній зоні "Таврія".

"Ми бачимо мету противника - будь-якою ціною і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території. До штурмових піхотних груп ворог дедалі частіше долучає бронегрупи. Але українські воїни стійко тримають оборону. Російського агресора активно нищать і беруть у полон зокрема й наші свіжі сили, що вступили в бій", - зазначив Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

Загальні втрати окупантів минулої доби становили 458 осіб та 25 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. ЗСУ успішно знищують техніку росіян.

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9 танків,

11 бойових бронемашин,

2 артилерійські системи,

2 автомобілі,

1 одиниця спеціальної техніки.

ЗСУ також знищили склад боєприпасів та важливий об’єкт росіян. Нейтралізовано або знищено 139 БпЛА різних типів.

Однак, ворог учора завдав 25 авіаційних та 2 ракетних удари, вчинив 57 штурмових дій та 663 артобстріли.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що захисники України змогли просунутись на схід від Кліщіївки. У ЗСУ розказали про потужне просування під Бахмутом. Російські окупанти відмовляються йти на штурм, з боку ворога багато дезертирів.

У Генштабі розповіли про ситуацію на Авдіївському напрямку. Російські окупаційні війська продовжують тиснути на захисників України по всіх лініях фронту. Найважча ситуація під Авдіївкою та Мар'їнкою.

Полковник ЗСУ Роман Світан спрогнозував хід боїв за Авдіївку. Російські війська на цьому напрямку зазнають великих втрат, зокрема, поблизу міста є ділянка розміром з футбольне поле, яка повністю покрита трупами окупантів.

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