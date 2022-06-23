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Армія України завдала нового удару по військах РФ на Зміїному і знищила Панцир-С1 за 15 млн доларів

23 червня 2022, 07:24

Окупаційні війська зазнали втрат на Зміїному.

Зміїний Панцир С1
ЗСУ на острові Зміїний знищили ЗРПК Панцир-С1 окупантів РФ/ Колаж УНІАН, Вікіпедія

Збройні сили України завдали нового удару по позиціях військ Росії на острові Зміїний. Триває військова операція, спрямована на ураження ворожих позицій. Встановлено попадання в ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

Як повідомили у пресслужбі Оперативного командування Південь у Facebook, в середу, 22 червня, українські війська завдали нового удару по позиціях російських окупантів на острові Зміїний.

читайте такожУдар ЗСУ по військах Росії на Зміїному: на картах Maxar показали три загоряння на островіВорог зазнав втрат. Встановлено попадання ЗСУ в ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс окупантів Панцир-С1, розміщений на захопленому півострові.

Довідка

Панцир-С1

Панцир-С1 – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРПК) наземного та морського базування. Знаходиться на озброєнні в армії РФ.

Сам комплекс розроблено оборонно-промисловим комплексом СРСР та Росії. ЗРПК використовується з метою прикриття цивільних та військових об'єктів від засобів повітряного нападу. Призначений, у тому числі, для захисту об'єкта, що охороняється від наземних і надводних атак.

Вартість комплексу оцінюється в суму до 15 мільйонів доларів США.

ЗСУ б'ють війська Росії на острові Зміїний

У понеділок, 20 червня, на острові Зміїний прогриміли десятки вибухів. Спалахнула пожежа. Очевидці повідомили про прольоти ракет у бік захопленого російськими військами острова.

21 червня в Оперативному командуванні Південь заявили, що ЗСУ в Одеській області завдали удару по позиціях окупантів РФ на острові Зміїний. Ворожі підрозділи зазнали великих втрат.

Фахівці групи OSINT88 опублікували супутниковий знімок після удару ЗСУ по Зміїному. На представленому кадрі можна побачити три вигорілих ділянки.

В Оперативному командуванні Південь заявили, що під час атаки армії України на війська РФ встановили попадання в ЗРПК Панцир С1, радіолокаційну станцію, а також в декілька одиниць автомобільної техніки військ загарбника.

Інші новини:

ЗСУ війська Росії війна Росії та України острів Зміїний
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