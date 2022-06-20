"Грім і полум'я": на Харківщині ЗСУ знищили командний пункт спецзагону РФ

ЗСУ знищили командний пункт РФ / скріншот

У Харківській області артилеристи Збройних сил України знищили командний пункт російських спецпризначенців.

Про результативні дії в Харківській області розповіли артилеристи бригади імені Великого князя Вітовта. Вони також опублікували відповідне на сторінці з'єднання в Facebook.

Відзначається, що в Харківській області українські розвідники виявили замасковані окопи ворога. А на воротах захопленого російськими нацистами будинку красувалася буква "V".

В результаті точного артилерійського обстрілу бійці окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили командно-спостережний пункт спецназівців армії РФ і їх склад боєкомплекту.

"Громом і полум'ям", - додали в 40-й бригаді.

Нагадаємо, раніше в мережі було опубліковано видовищне відео "вогняної" роботи по окупантам, яку провели артилеристи ЗСУ за допомогою новітньої американської гаубиці m777.

У відео добре було помітно те, як ворожий танк миттєво запалав і згорів як сірник.

Пізніше відомий український журналіст Роман Цимбалюк написав, що бійці ЗСУ з артилерійського підрозділу дощенту знищили пункт управління 20-ї загальновійськової армії російських окупантів, який знаходився в Харківській області.

За його інформацією, всі окупанти, які були на момент удару ЗСУ в приміщенні командного пункту, були знищені ‒ всього понад 40 осіб, у тому числі і офіцерів вищої командної ланки.

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