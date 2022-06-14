Авіація РФ побоюється удару від ЗСУ: ворог вже не літає на підконтрольні Києву райони

Росія боїться запускати свої військові літаки в небо України - ПС ЗСУ/ Фото Reuters, Facebook

Росія побоюється нищівних ударів по своїй авіації з боку ЗСУ, тому її бойові літаки вже більше 2 місяців не залітають до районів, які контролює Київ. Авіація ворога відтепер діє дистанційно. Підготовка до військового вторгнення російської держави йшла всі 8 років. Україні вдалося зберегти свій авіаційний потенціал, який не зміг знищити ворог. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Як повідомляє 24 канал, під час свого брифінгу він розповів про те, що вже більше 2 місяців російська авіація не залітає на підконтрольні Україні території, побоюючись нищівних ударів з боку українських військ. Окупанти застосовують вертольоти і ударну авіацію на тимчасово окупованих районах.

"Противники вже близько 2 місяців не залітають на нашу територію України, яку контролюють ЗСУ. Це великий показник. На тимчасово окуповану територію противник все ж таки залітає, застосовуючи вертольоти, ударну авіацію", - розповів Ігнат.

Україна була готова до нападу Росії

Київ всі 8 років готувався до ймовірної атаки Росії на Україну і прораховував всі ймовірні ризики і плани окупантів. Повітряні сили були готові. Після атаки російських військ в лічені хвилини вдалося вивести основну частину української авіації та особового складу з-під удару.

"Ми прораховували ризики і розуміли плани загарбників. Всі сподівалися, що вдасться уникнути конфлікту. Але він стався і Повітряні сили були до цього готові. За лічені хвилини після нападу ухвалили рішення щодо виведення з-під удару основної частини авіації, особового складу. Загалом вдалося врятувати основний бойовий потенціал Повітряних сил від його знищення", - сказав він.

Також Юрій Ігнат підкреслив, що Росія прагнула знищити Повітряні сили України з метою встановлення повного контролю над українським небом.

Дивіться відео Главред - ЗСУ збивають літаки російських окупантів

Війна Росії проти України

Депутат Верховної Ради, представник Комітету ВР з питань безпеки Федір Веніславський раніше заявив про те, що Україна незабаром може отримати ППО, які заблокують можливість ракетних та авіаційних ударів навіть у безпосередній близькості до лінії фронту. Києву вдалося налагодити діалог із Заходом, з'явився прогрес на перемовинах щодо постачання систем протиповітряної оборони.

"Прогрес є, і якщо раніше була певна стіна в цьому напрямку, то наразі цю стіну вже зруйновано... рухається не так швидко, як хотілося б, але рухається", - зазначив Веніславський.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник 13 червня розповів про те, що окупаційні війська РФ не рахують свої втрати і прагнуть захопити якомога більше українських територій. У Сєвєродонецьку загарбники несуть серйозні втрати і просуваються виключно за рахунок застосування штурмової авіації.

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