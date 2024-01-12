'Треба бути насторожі': чи відбудеться повторний наступ на Київ з півночі - Бульба

Україна готова до наступу з півночі і тримає на білоруському напрямку не менше 15 тисяч військових.

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Чи можливий напад на Україну з півночі / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Наразі відсутній ударний потенціал у підготовлених військах Білорусі для нового наступу з півночі на Київ. Білоруські війська не становлять значущої загрози для України через їхню непрофесійність і неповороткість. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній військовий офіцер, політик та громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робимо разом" Сергій Бульба.

"Немає ударного потенціалу. Зараз зима буде завершуватися, і ми знаємо, як Горинь розливається. Це ж Полісся, тому там, наскільки я розумію, більшість доріг заміновані, а усі дороги України пристріляні. Не кажучи вже про те, що Україна тримає на білоруському напрямку не менше 15 тисяч військових. Як я вже говорив, 5,5 тисяч осіб у штурмових бригадах – це не так і мало, але вони настільки неповороткі і непрофесійні, тому я не бачу, аби білоруси становили загрозу для українців", - пояснив Бульба.

За його словами, росіяни давно вивезли більшість зброї з місцевих складів і використали. У найближчій до України Гомельській області ці склади "випотрошені" росіянами і на них залишилися лише патрони та мінометні міни.

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Бульба наголосив, що російське військове угрупування в Білорусі знаходиться на кількох радіолокаційних станціях і не має ударного потенціалу для серйозного наступу.

"Ударного кулака на території Білорусі практично немає. Усі російські війська в Білорусі зараз знаходяться на станціях РЛС в Івацевичах та Вілейці, традиційних ще з радянських часів. А також росіяни віджали з початком цього етапу війни Зябровку та аеропорт під Биховом. Але там контингенти, які не дозволяють йти в серйозний похід. Це не ДРГ, не професійно підготовлені люди, тому з російського боку я не бачу підготовки до цього", - додав засновник "Білого легіону".

Він також зауважив, що російська сторона може за тиждень-два перекинути свої війська в Білорусь. Однак для цього необхідна підготовка і обладнання, якого у росіян немає.

"З іншого боку, росіяни ще рік тому давали наказ білорусам підготувати автомагістралі, рокадні дороги. І якщо все підготовлено, то за тиждень-два туди можна перекинути значне угруповання російських військ, але озброєння для цього немає. І якщо ми раптово почуємо про початок перекидання зброї на білоруську територію з РФ, це і буде сигналом до того, що треба бути насторожі", - зазначив Бульба.

Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

Наступ Росії

Як повідомляв Главред, Росія може напасти на Литву, захопивши декілька об'єктів. На думку військового офіцера та політика Сергія Бульби, так РФ хоче випробувати реакцію НАТО та можливість використання 5 статті Статуту Альянсу.

Також країна-агресорка може атакувати Естонію, щоб продемонструвати неспроможність НАТО швидко реагувати на подібні ситуації.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія може розпочати агресію проти Литви, Латвії, Естонії та Молдови. Він закликав об'єднатися для протистояння російській агресії.

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