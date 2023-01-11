Важкі бої в Соледарі і Бахмуті: генсек НАТО закликав надати допомогу і зламати ситуацію на бік України

Підтримка Заходу і надання військової допомоги може створити різницю між українськими і російськими силами, що надасть Україні перевагу.

Генсек НАТО закликав Захід надавати військову допомогу Україні, щоб зламати ситуацію на її бік/ УНІАН, 93-я ОМБр Холодний Яр

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що важкі бої, які зараз тривають у Соледарі та Бахмуті на Донеччині, показують важливість надання Україні військової допомоги для захисту від країни-агресорки Росії.

Він наголосив, що українські військові показують сміливість, але для ефективної відсічі російським окупантам потрібно надати Україні потрібну зброю. Про це він сказав під час брифінгу з главою Єврокомісії у середу, 11 січня, пише "Європейська правда".

"Останніми днями ми бачили запеклі бої довкола Бахмута та Соледара на сході України. Це показує ще раз сміливість українських військових, які воюють для захисту своєї Батьківщини. Це також показує, наскільки життєво важливо, що ми посилюємо нашу військову підтримку України", – сказав Столтенберг.

Генсек Північноатлантичного альянсу позитивно відгукнувся про оголошення США, Францією і Німеччиною щодо наміру надати Україні бойові машини піхоти і легкі танки. Також він згадав про підтримку, яку надають Українській державі усі союзники НАТО і країни-члени Євросоюзу.

За словами Столтенберга, допомога Україні від Заходу створює реальну різницю на полі бою. Він наголосив, що усі держави "у цей ключовий час війни повинні робити значно більше і значно швидше".

Ситуація у Соледарі на Донеччині

На Донеччині російські війська ввечері 9 січня розпочали потужний штурм Соледара. Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, штурм розпочався після того, як окупантам не вдалося окупувати місто.

Британська розвідка повідомляла, що за минулі чотири дні російські військові та сили приватної військової компанії "Вагнера" провели тактичний наступ на Соледар і, ймовірно, контролюють більшу частину міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович ввечері 10 січня розповів, що російським окупантам вдалося захопити частину Соледара – східні околиці міста. Він зазначив, що зараз Соледар знаходиться в "напівохопленні". ЗСУ залишаються у місті.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий 11 січня заявив, що заяви російських окупантів про нібито "захоплення" Соледара в Донецькій області не відповідають дійсності. Ворог не контролює місто.

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