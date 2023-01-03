Розвідка дізналася ймовірні плани РФ: Зеленський провів важливе засідання Ставки

Учасники засідання опрацювали питання забезпечення української армії технікою та боєприпасами.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

На черговому засіданні Ставки верховного Головнокомандувача президент і військові обговорили обстановку на фронті і ймовірні кроки агресора в найближчий період.

Про це йдеться в повідомленні президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Провів чергове засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Валерій Залужний доповів про обстановку на основних напрямках фронту. Про ймовірні кроки агресора в найближчий період йшлося в доповіді Кирила Буданова", — зазначив він.

За словами Зеленського, учасники засідання в черговий раз опрацювали питання забезпечення української армії технікою і боєприпасами.

Також окремо обговорили грошове забезпечення та преміювання військовослужбовців.

"Робимо все, щоб 2023 — й став роком перемоги", - наголосив глава держави.

Раніше Зеленський назвав 2023 роком перемоги України у повномасштабній війні, яку розв'язала країна-агресор Росія. Про це український гарант написав у своєму Telegram.

"Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі. Бажати справжніх друзів? Ми вже точно дізналися, хто ними є. Бажати щирої любові? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи. Бажати віри і надії? Обидві вже давно - у ЗСУ. Бажати домашнього затишку? Він там, де ми і наші близькі. Бажати світла? Він - у кожному з нас, навіть коли немає електрики. Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх занадто багато", - написав президент

За його словами, зараз в українців є лише одне бажання, яке вони зможуть втілити в життя своєю працею, боротьбою, взаємодопомогою і людяністю. Йдеться про перемогу нашої держави в російсько-українській війні.

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