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Битва за Авдіївку не завершилася: експерт розповів про критичну ситуацію

Анна Ярославська
31 жовтня 2023, 11:39
На інтенсивність обстрілів з боку російських окупантів міг вплинути погодний фактор.

Авдіївка, ВСУ
Ситуація в Авдіївка "досить критична" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Битва за Авдіївку ще не підійшла до кінця попри те, що за останні три дні російські окупанти знизили кількість ударів. Ситуація на цій ділянці фронту досить критична, а на інтенсивність обстрілів міг вплинути погодний фактор. Таку думку озвучив військовий експерт Олексій Мельник.

Він уточнив, що оцінює фронтову обстановку тільки за тією інформацією, яка є у відкритому доступі.

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"Ситуація досить критична, але зараз робити як песимістичні, так і оптимістичні висновки, мабуть, передчасно", - сказав експерт в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, на інтенсивність ворожих авіаційних ударів можуть впливати погодні умови. Восени в кращому випадку третина днів несприятлива для польотів авіації.

"Отже, це може бути не єдиною, але однією з причин", – сказав Мельник.

Бої за Авдіївку - останні новини

Війська Росії зібрали в районі Авдіївки до 40 тисяч окупантів і 300 танків, однак кількості бойових зіткнень там стало менше, ніж під Мар'їнкою. ЗСУ не збираються залишати місто. Тим часом на Заході пишуть, що у окупантів є певні успіхи на Авдіївському напрямку – росіяни контролюють фланги міста, і це може ускладнити постачання українських військ в Авдіївці.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що російські окупанти на Авдіївському напрямку зазнають ще більших втрат, ніж під час попередньої наступальної операції під Бахмутом.

В атаках під Авдіївкою країна-агресор РФ використовує загони піхоти "Шторм-Z", які втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу за лічені дні. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

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